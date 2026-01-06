scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

रविवार को बजट होगा पेश और खुलेगा शेयर बाजार? सामने आया ये बड़ा अपडेट

रविवार को शेयर बाजार खुल सकता है, क्‍योंकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का बजट पेश कर सकती हैं.

Advertisement
X
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (Photo: File/ITG)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (Photo: File/ITG)

केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है. इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है, जिसे लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं. हालांकि अब सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को इंडिया टुडे को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी को 2026 का केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं. 

संसदीय कार्य समिति (CCPA) बुधवार को होने वाली बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर आखिरी फैसला ले सकती है. अधिकारियों के अनुसार, CCPA की बैठक में संसद के बजट सत्र का कार्यक्रम और इस साल केंद्रीय बजट पेश करने की सटीक तारीख दोनों तय की जाएंगी, क्योंकि 1 फरवरी को रविवार पड़ने के कारण अनिश्चितता बनी हुई है. 

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन से हो सकती है. आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को पेश किए जाने की संभावना है. 30 और 31 जनवरी को छुट्टियां रहने की संभावना है, जिससे समिति द्वारा मंजूरी मिलने पर 1 फरवरी (रविवार) को केंद्रीय बजट पेश करने कंफर्म हो पाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

India Defence Budget Hike
नए ड्रोन, एयर डिफेंस और अटैक वेपन... 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद डिफेंस बजट में बड़ी बढ़त की तैयारी
Share Market
Budget Sunday: 1 फरवरी को खुलेगा शेयर बाज़ार, जानें...
Budget 2026
रविवार को खुलेंगे शेयर बाजार... कब, क्यों? सरकार ने ले लिया फैसला!
Nirmala sitharaman Farmer Associations and Agriculture Economists.
Budget 2026: कब है बजट? मंथन शुरू... देखिए पहली बैठक में सीतारमण के साथ कौन-कौन?
nirmala sitharaman
निर्मला सीतारमण का GST 'फेस्टिवल ऑफर' बिहार चुनाव में बीजेपी-NDA की मदद करेगा?

पहले ही शुरू हो चुकी थी तैयारियां 
बजट 2026 की तैयारियों का काम पहले ही शुरू हो चुका है. बजट से पहले की परामर्श बैठकें 9 अक्टूबर, 2025 से नवंबर के मध्य तक आयोजित की गईं. 2026-27 के बजट अनुमान और 2025-26 के संशोधित अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दे दिया गया है. वित्त मंत्रालय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से जीडीपी अनुमान जुटाने की प्रक्रिया में भी है, जिसका उपयोग बजट से पहले आखिरी गणना में किया जाएगा.

Advertisement

गौरतलब है कि पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया, जिससे उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में दो कार्यकाल में पेश किए गए दस बजटों के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी की.

बजट पेश करने के अनोखे फैक्‍ट्स 
भारत में बजट पेश करने की परंपरा 26 नवंबर, 1947 से चली आ रही है, जब आर.के. शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था. दशकों से मनमोहन सिंह और पी. चिदंबरम जैसे नेताओं ने क्रमिक बजटों के  माध्यम से देश की आर्थिक नीति को आकार दिया है. भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, सीतारमण के नाम महिलाओं में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का विश्‍व रिकॉर्ड है. 

रविवार को शेयर बाजार भी खुलेगा? 
अगर 1 फरवरी को रविवार के दिन बजट पेश होता है तो उस दिन शेयर बाजार भी खुल सकता है. इस दिन आप ट्रेडिंग भी कर सकेंगे. साथ ही शेयरों की खरीद और बिक्री भी की जा सकेगी. हालांकि अभी तक एक्‍सचेंजों की तरफ से 1 फरवरी को शेयर बाजार खुलने को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    यूपी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement