'अनुष्का यादव के फ्लैट पर क्यों जाते थे आकाश भाटी, बच्चा उन्हीं का', तेज प्रताप यादव का दावा

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव हाल में अनुष्का यादव के साथ नाम जोड़े जाने की चर्चाओं को लेकर फिर खबरों में हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैलीं कि अनुष्का यादव ने एक बच्ची को जन्म दिया है और उसके पिता तेज प्रताप हैं. इन दावों पर सफाई देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि यह पूरी तरह झूठ है. उन्होंने न सिर्फ इन अफवाहों से इनकार किया बल्कि दावा किया कि अनुष्का का रिश्ता आकाश भाटी नाम के व्यक्ति से है.

आकाश भाटी का नाम लेकर जांच की मांग

पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उनका आरोप है कि बच्ची के पिता आकाश भाटी हैं. उन्होंने बताया कि आकाश भाटी गोला रोड इलाके में रहते हैं और कथित तौर पर अनुष्का के फ्लैट पर उनका आना-जाना रहा है. तेज प्रताप ने सवाल उठाया कि इस एंगल से जांच क्यों नहीं की जा रही. तेज प्रताप ने कहा कि आकाश भाटी, अनुष्का के फ्लैट पर क्यों जाते थे, इसकी जांच होनी चाहिए.

रिश्ते और बच्ची से जुड़ाव से किया साफ इनकार

तेज प्रताप यादव ने दो टूक कहा कि अनुष्का यादव से उनका कोई निजी संबंध नहीं है और बच्ची से भी उनका कोई लेना-देना नहीं है. उनके मुताबिक, जानबूझकर उनका नाम घसीटा जा रहा है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचे. उन्होंने माना कि इन अफवाहों से वह मानसिक रूप से परेशान हुए हैं.

साजिश का आरोप और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक लोग उन्हें बदनाम करने और कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आरजेडी से जुड़े कुछ नेताओं के नाम लेकर उन्हें “जयचंद” बताया और कहा कि वे उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगे और कोर्ट का रुख करेंगे.

पहचान को लेकर बना हुआ है सस्पेंस

तेज प्रताप के बयान के बाद आकाश भाटी का नाम चर्चा में आ गया है, लेकिन अब तक उनकी कोई आधिकारिक प्रोफाइल या सार्वजनिक पहचान सामने नहीं आई है. वह न तो किसी राजनीतिक पद पर हैं और न ही कोई चर्चित सार्वजनिक चेहरा बताए जा रहे हैं. कुछ खबरों में उन्हें आकाश गुर्जर भी कहा गया, मगर इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है विवाद

यह विवाद पहली बार तब उभरा था जब पिछले साल तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें लंबे रिश्ते का जिक्र था. बाद में उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट हैक कर पोस्ट डाली गई थी. फिलहाल वह आरजेडी से अलग होकर अपनी पार्टी चला रहे हैं और अब इस मामले में पहली बार सार्वजनिक रूप से आकाश भाटी का नाम लिया है.

एक पोस्ट से फिर भड़की चर्चा

अनुष्का यादव के मां बनने की चर्चा तब और तेज हुई जब 8 फरवरी को केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के सोशल मीडिया पोस्ट में बधाई संदेश दिखा, जिसे बाद में हटा दिया गया. तेज प्रताप ने इसे भी आधारहीन बताया. फिलहाल पूरा मामला आरोप-प्रत्यारोप और सोशल मीडिया बहस के बीच उलझा है और किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार है.

