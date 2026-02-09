कौन हैं आकाश भाटी जिनका नाम अनुष्का यादव के साथ जोड़ रहे तेज प्रताप यादव?

हाल के दिनों में कथित तौर पर अनुष्का यादव के साथ नाम जुड़ने को लेकर चर्चा में रहे जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह है सोशल मीडिया पर फैली वह खबर, जिसमें अनुष्का यादव के मां बनने और एक बेटी को जन्म देने का दावा किया जा रहा है. कुछ पोस्ट में यह भी कहा गया कि बच्ची के पिता तेज प्रताप हैं. इन दावों पर तेज प्रताप यादव ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है और सभी बातों को गलत बताया है. तेज प्रताप ने कहा कि अनुष्का का संबंध आकाश भाटी से है.

आकाश भाटी का नाम लेकर जांच की मांग

प्रेस वार्ता के दौरान तेज प्रताप ने नया दावा करते हुए आकाश भाटी का नाम सामने रखा. उनका कहना है कि अनुष्का यादव के बच्चे के पिता वही हैं और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. तेज प्रताप ने कहा कि आकाश भाटी पटना के गोला रोड इलाके में रहते हैं और उनका अनुष्का के फ्लैट पर आना-जाना रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि उनके संबंधों की जांच क्यों नहीं की जा रही.

आकाश भाटी की पहचान अब भी स्पष्ट नहीं

तेज प्रताप के आरोपों के बाद आकाश भाटी को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वह कोई सार्वजनिक पद पर नहीं हैं और न ही चर्चित राजनीतिक चेहरा हैं. कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें आकाश गुर्जर भी कहा गया, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं है. उनके और अनुष्का यादव के संबंध को लेकर भी कोई अधिकृत रिपोर्ट सामने नहीं आई है.

रिश्ते और बच्ची के दावे से किया इनकार

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि अनुष्का यादव से उनका कोई निजी संबंध नहीं है और बच्ची से भी उनका कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाकर छवि खराब करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन अफवाहों से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हुए हैं और तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं.

साजिश और बदनामी का आरोप

तेज प्रताप यादव ने इसे अपने खिलाफ रची गई साजिश बताया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने और राजनीतिक रूप से कमजोर करने में लगे हैं. उन्होंने आरजेडी से जुड़े मुकेश रौशन, संजय यादव, सुनील सिंह, शक्ति सिंह यादव और रमीज पर निशाना साधते हुए उन्हें “जयचंद” करार दिया और कहा कि ये लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने मामले में कोर्ट जाने की भी बात कही.

