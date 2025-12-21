Bihar: गांव में घुसा 12 फीट का विशालकाय अजगर, बेतिया में दहशत के बीच वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिहार के बेतिया में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रामनगर वन प्रक्षेत्र अंतर्गत शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 फीट लंबा विशालकाय अजगर निकल आया. अचानक गांव के बीच अजगर को देख लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए, तो कुछ ने आसपास के लोगों को सतर्क किया. घटना की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई.

अजगर के दिखाई देने से ग्रामीणों में डर जरूर था, लेकिन किसी ने घबराहट में कोई गलत कदम नहीं उठाया. लोगों ने सूझबूझ से काम लेते हुए अजगर पर नजर बनाए रखी, ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके.

ग्रामीणों ने दिखाई समझदारी, पुलिस को दी सूचना

ग्रामीणों ने साहस और समझदारी का परिचय देते हुए अजगर को सुरक्षित तरीके से काबू में रखा और तुरंत इसकी सूचना शिकारपुर थाना को दी. पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने पूरे मामले से रामनगर वन प्रक्षेत्र को अवगत कराया. इसके बाद वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया.

वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अजगर को अपने कब्जे में लिया. इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिससे गांव वालों ने राहत की सांस ली.

वन विभाग ने जंगल में छोड़ा अजगर

सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया. अजगर के जंगल में छोड़े जाने के बाद गांव का माहौल सामान्य हुआ. ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की.

वन विभाग की अपील

रामनगर प्रभारी रेंजर आशिष कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची. अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं इस तरह का कोई वन्यजीव दिखे, तो घबराएं नहीं और खुद जोखिम न लें. तुरंत वन विभाग या पुलिस को सूचना दें, ताकि जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

