scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bihar: बेतिया GMCH में प्रसूता की मौत पर बवाल... ब्लड न मिलने से गई जान, परिजनों का हंगामा

बिहार के बेतिया जीएमसीएच में प्रसूता पिंकी देवी की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही और ब्लड न उपलब्ध कराने का आरोप लगाकर हंगामा किया. बताया गया कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद घर लौटते ही हालत बिगड़ी और दोबारा भर्ती कराने पर भी समय पर ब्लड नहीं मिला. मौत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

Advertisement
X
नॉर्मल डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी.(Photo: Screengrab)
नॉर्मल डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी.(Photo: Screengrab)

बिहार के बेतिया स्थित जीएमसीएच अस्पताल में एक प्रसूता महिला की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. मृतका की पहचान पिंकी देवी, निवासी टिकुलिया (चनपटिया) के रूप में हुई है. परिवार का आरोप है कि अस्पताल की गंभीर लापरवाही और समय पर ब्लड उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनकी जान चली गई.

परिजनों के मुताबिक वे पिंकी देवी को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर आए थे, जहां नॉर्मल डिलीवरी हुई और डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह ठीक बताते हुए छुट्टी दे दी.

यह भी पढ़ें: Bihar: बेतिया में ऑरकेस्ट्रा डांसर ने लहराई सिपाही की सरकारी पिस्टल, पुलिस जवान ने भी लगाए ठुमके, Video

सम्बंधित ख़बरें

बिहार: बेतिया GMCH में प्रसूता की मौत 
बिहार पुलिस ने बनाया स्पेशल दस्ता. (Photo: Representational)
बिहार में रोमियो से निपटेगी अभया ब्रिगेड... महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने बनाया स्पेशल दस्ता 
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी बधाई. (File Photo: ITG)
नीतीश कुमार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड... वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया विशेष सम्मान 
लूटी हुई रकम और गहनों को पुलिस ने किया बरामद (Photo: Screengrab)
बैंक से लूटे पैसों से बना रहा था मकान, पुलिस ने मोस्ट वांटेड धर्मा को पटना से ऐसे पकड़ा 
अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ NIA की बड़ी कार्रवाई, 3 राज्यों में 22 जगहों पर छापा, 4 गिरफ्तार 

नॉर्मल डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी

परिवार ने बताया कि घर पहुंचते ही पिंकी देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई. हालत लगातार बिगड़ती देख अगली सुबह उन्हें फिर से जीएमसीएच लाया गया. परिजनों का आरोप है कि महिला के शरीर में खून की भारी कमी थी, लेकिन डॉक्टरों ने न तो पहले इसकी जानकारी दी और न ही तुरंत ब्लड उपलब्ध कराया.

ब्लड की कमी से मौत का आरोप

परिवार का कहना है कि डॉक्टर एक–दो यूनिट ब्लड तक उपलब्ध नहीं करा सके, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. मौत की सूचना मिलते ही परिजन भड़क उठे और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हो गया.

Advertisement

हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गई. तनाव बढ़ने पर कई डॉक्टर और नर्स वार्ड से चले गए.

अस्पताल प्रशासन पर सवाल

यह घटना सामने आते ही अस्पताल प्रशासन, डॉक्टरों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. परिजनों ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी लापरवाही पहली बार नहीं हुई है और प्रशासन को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए.

मनीष कश्यप ने लगाया जनप्रतिनिधियों पर आरोप

घटना की खबर मिलते ही पत्रकार मनीष कश्यप मृतका के परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिजनों का दर्द सुना और इस मामले को स्थानीय जनप्रतिनिधियों व स्वास्थ्य विभाग की नाकामी बताया.

कश्यप ने कहा कि परिवार ने विधायक और सांसद दोनों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की. उन्होंने अस्पताल की लापरवाही को सीधी मौत का कारण बताते हुए इशारों में सांसद संजय जायसवाल पर भी निशाना साधा.

परिजन जांच और कार्रवाई की मांग पर अड़े

मनीष कश्यप ने कहा कि एक–दो यूनिट ब्लड तक न मिलना सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है. परिवार और ग्रामीणों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement