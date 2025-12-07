scorecardresearch
 
ना कनेक्शन काटा गया, ना एक्शन... तेज प्रताप पर निजी बंगले का 3.5 लाख रुपये से ज्यादा बिजली बिल बकाया

पटना के बेउर इलाके में तेज प्रताप यादव के निजी मकान पर पिछले तीन वर्षों से 3.6 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है. जुलाई 2022 के बाद कोई भुगतान नहीं हुआ, फिर भी कनेक्शन नहीं काटा गया. बिजली कंपनी अब रिकवरी की तैयारी में है, जबकि कई सवाल कंपनी की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं.

बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी सीट हार गए है. (File Photo- ITG)
बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव अपनी सीट हार गए है. (File Photo- ITG)

पटना से एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से जुड़ी है. हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब उनके सामने एक नई विवादित स्थिति खड़ी हो गई है. पता चला है कि तेज प्रताप यादव के बेउर स्थित निजी आवास पर बिजली कंपनी का तीन साल से अधिक का बिल बकाया है, जिसकी राशि 3.6 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है.

जानकारी के अनुसार, तेज प्रताप यादव भले ही विधायक होने के नाते लंबे समय से सरकारी आवास में रहते रहे हों, लेकिन बेउर में उनका निजी मकान भी है. बिजली कंपनी के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस मकान पर लगे बिजली कनेक्शन (कंज्यूमर खाता संख्या 101232456) का बिल जुलाई 2022 के बाद कभी जमा नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें: राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने का आदेश

आखिरी बार 20 जुलाई 2022 को 1,04,799 रुपये का भुगतान किया गया था. इसके बाद तीन साल तक लगातार बिजली उपयोग के बावजूद बिल अदा नहीं किया गया.

बकाया बिजली पर 23 हजार रुपये से ज्यादा का फाइन

बिजली कंपनी के डेटा के मुताबिक, इस कनेक्शन पर कुल बकाया राशि 3,24,974 रुपये से अधिक है, जिसमें 23,681 रुपये का फाइन भी शामिल है. यह कनेक्शन जुलाई 2012 में जारी किया गया था और यह तीन-फेज वाला अर्बन टाइप कनेक्शन है.

Advertisement

25 हजार बकाया बिल होने से काट दी जाती है बिजली

सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीन साल तक बिल जमा न होने के बावजूद बिजली कनेक्शन काटा क्यों नहीं गया. कंपनी के नियमानुसार पोस्टपेड कनेक्शन पर 25,000 रुपये से अधिक बकाया होने पर बिजली काट दी जाती है. इसके बावजूद तेज प्रताप यादव के कनेक्शन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे बिजली विभाग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'ये द‍िलवाले इंसान हैं', तेजप्रताप यादव से मुलाकात के दौरन बोले BJP सांसद रव‍ि क‍िशन

इसके अलावा, पूरे बिहार में उपभोक्ताओं के बड़े बकाए से बचने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए थे, लेकिन तेज प्रताप यादव के घर पर अभी भी पोस्टपेड मीटर ही लगा है. क्या यह विशेष व्यवस्था थी या लापरवाही. इस पर भी जवाबदेही तय होनी बाकी है.

---- समाप्त ----
