राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने का आदेश

बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर एक बार फिर हलचल मच गई है. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले आवास को खाली करने के आदेश के बाद अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी सरकारी घर छोड़ना पड़ेगा. वर्तमान में तेज प्रताप को 26, एम स्ट्रैंड रोड का बंगला आवंटित था, लेकिन ताजा आदेश के तहत यह आवास अब नई सरकार में मंत्री बने लखेंद्र कुमार रोशन को दे दिया गया है.

राबड़ी देवी के आवास खाली करने के निर्देशों के बाद आरजेडी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि एनडीए सरकार विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के दबाव में फैसले ले रही है.

तेज प्रताप को खाली करना होगा सरकारी आवास

वहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किया गया है और उन्हें नियम के अनुसार 10 सर्कुलर रोड का घर खाली कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार की नजर पूरे मामले पर रहेगी और उम्मीद है कि लालू परिवार सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा.

विवाद अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया

नीरज कुमार ने यह भी कहा कि लालू परिवार का रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा नहीं रहा है, इसलिए सरकार हर कदम पर नजर रखेगी. सरकारी आवासों को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. आने वाले दिनों में यह मामला और भी तीखा हो सकता है.

