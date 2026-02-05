लॉकेट बेचने के बहाने आई, झुमका लेकर फरार... ज्वेलरी शॉप में महिला से ठगी, घटना CCTV में कैद

बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर से ज्वेलरी शॉप में ठगी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने चालाकी से दूसरी महिला के सोने के झुमके उड़ा लिए. पूरी वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस और स्थानीय लोग अब फुटेज के आधार पर ठग महिला की पहचान में जुटे हैं.

और पढ़ें

दरअसल, यह घटना मोहिउद्दीननगर बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान की बताई जा रही है. पीड़ित महिला अपने गांव से बाजार आई थी और पहले बंधक के रूप में रखे गए अपने सोने के झुमके को छुड़ाने दुकान पहुंची थी. दुकानदार ने प्रक्रिया पूरी कर झुमका महिला को सौंप दिया.

यह भी पढ़ें: खेत में लाश, गला दबाकर हत्या और अनजान कातिल... पुलिस के लिए पहेली बनी समस्तीपुर के अमीन की डेथ मिस्ट्री

बच्चों के साथ आई ठग महिला

इसी दौरान एक दूसरी महिला अपने दो छोटे बच्चों के साथ दुकान में दाखिल हुई. उसने सोने का लॉकेट बेचने की बात कहकर दुकानदार और पीड़ित महिला का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दुकानदार के झुमका देने के बाद पीड़ित महिला ने उसे एक पॉलिथीन में रखकर अपने छोटे बैग में रख लिया.

Advertisement

ठग महिला ने इसी मौके का फायदा उठाया. उसने बातों में उलझाकर पीड़ित महिला का ध्यान भटकाया और धीरे-धीरे झुमके तक पहुंचने की कोशिश करने लगी.

झांसे में लेकर उड़ाए झुमके

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि मौका मिलते ही ठग महिला ने बड़ी सफाई से पीड़ित महिला के बैग से सोने के झुमके निकालकर अपने पॉलिथीन बैग में रख लिए. इस दौरान पीड़ित महिला को किसी तरह का शक नहीं हुआ.

कुछ देर बाद ठग महिला बिना लॉकेट बेचे ही अपने दोनों बच्चों के साथ दुकान से बाहर निकल गई. उसके जाने के बाद जब पीड़ित महिला ने अपना झुमका देखा तो वह गायब था.

देखें वीडियो...

सीसीटीवी से हुआ खुलासा

झुमका न मिलने पर पीड़ित महिला ने दुकानदार को इसकी जानकारी दी. इसके बाद ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई. फुटेज में पूरी ठगी की वारदात साफ नजर आई.

अब सीसीटीवी के आधार पर ठग महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. घटना के बाद बाजार में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोग ऐसी ठगी से सावधान रहने की बात कह रहे हैं.

---- समाप्त ----