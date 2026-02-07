scorecardresearch
 
डांस कंपनी से जुड़े चार युवकों ने मक्का के खेत में पीया जहर, 2 की मौत, दो की हालत नाज़ुक

बिहार के सहरसा जिले में जहरीला पदार्थ सेवन करने से डांस कंपनी से जुड़े दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना कनरिया थाना क्षेत्र के फरैबा गांव की है. पुलिस ने मौके से कीटनाशक की बोतल और प्लास्टिक गिलास बरामद किए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह साफ होगी.

मक्का के खेत से बरामद हुई बोतल और गिलास.(Photo: Representational)
बिहार के सहरसा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कथित तौर पर जहरीला पदार्थ सेवन करने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना कनरिया थाना क्षेत्र के फरैबा गांव की बताई जा रही है. सभी चारों युवक एक ही डांस कंपनी से जुड़े हुए थे. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान राजा सादा और सनी देओल सादा के रूप में हुई है. वहीं, मुरारी कुमार (18) और सानोज सादा (16) की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए खगड़िया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चारों ने कथित तौर पर एक ही जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

यह भी पढ़ें: Bihar: सहरसा में दिनदहाड़े लूटपाट के विरोध पर शिक्षक के दोनों पैरों में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती

पुलिस के अनुसार, जिस जगह चारों युवक गए थे, वह एक मक्का का खेत था. वहां से पुलिस ने एक बोतल बरामद की है, जिसमें हरे और नीले रंग का तरल पदार्थ मिला है. इसके साथ ही चार प्लास्टिक के गिलास भी मौके से बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह कोई कीटनाशक हो सकता है.

सहरसा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने बताया कि शुरुआती तौर पर मामला कीटनाशक सेवन का लग रहा है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि चारों ने जहरीला पदार्थ क्यों और किन हालात में सेवन किया. घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

