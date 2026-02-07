डांस कंपनी से जुड़े चार युवकों ने मक्का के खेत में पीया जहर, 2 की मौत, दो की हालत नाज़ुक

बिहार के सहरसा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कथित तौर पर जहरीला पदार्थ सेवन करने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना कनरिया थाना क्षेत्र के फरैबा गांव की बताई जा रही है. सभी चारों युवक एक ही डांस कंपनी से जुड़े हुए थे. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान राजा सादा और सनी देओल सादा के रूप में हुई है. वहीं, मुरारी कुमार (18) और सानोज सादा (16) की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए खगड़िया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चारों ने कथित तौर पर एक ही जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

मक्का के खेत से बरामद हुई बोतल और गिलास

पुलिस के अनुसार, जिस जगह चारों युवक गए थे, वह एक मक्का का खेत था. वहां से पुलिस ने एक बोतल बरामद की है, जिसमें हरे और नीले रंग का तरल पदार्थ मिला है. इसके साथ ही चार प्लास्टिक के गिलास भी मौके से बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह कोई कीटनाशक हो सकता है.

सहरसा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने बताया कि शुरुआती तौर पर मामला कीटनाशक सेवन का लग रहा है, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि चारों ने जहरीला पदार्थ क्यों और किन हालात में सेवन किया. घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

