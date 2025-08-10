scorecardresearch
 

Bihar: सहरसा में दिनदहाड़े लूटपाट के विरोध पर शिक्षक के दोनों पैरों में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती

सहरसा में दिनदहाड़े बदमाशों ने सरकारी शिक्षक बिनोद कुमार को लूटपाट का विरोध करने पर गोली मार दी. घटना घैलाढ से सहरसा आते समय हुई. बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके दोनों पैरों में गोली मारी, एक गोली हाथ को छूती हुई निकली. उन्हें बैजनाथपुर के लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस जांच में जुटी है.

टीचर अस्पताल में भर्ती.(Photo: Dhiraj Kumar Singh/ITG)
बिहार के सहरसा में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वारदात के लिए वे शाम या रात का इंतजार भी नहीं करते. रविवार को दिनदहाड़े मधेपुरा जिले के घैलाढ से अपने परिजनों से मिलने सहरसा जा रहे सरकारी एक शिक्षक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल शिक्षक की पहचान घैलाढ थाना क्षेत्र के भान टेकती गांव निवासी बिनोद कुमार के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, बिनोद कुमार गांव से सहरसा जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और लूटपाट की कोशिश की. शिक्षक के विरोध करने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. दो गोलियां उनके दोनों पैरों में लगीं, जबकि तीसरी गोली उनके हाथ को छूते हुए निकल गई. 

घायल होकर शिक्षक वहीं सड़क पर गिर गए।. घटना के बाद राहगीरों ने तत्काल बैजनाथपुर थाने को सूचना दी और बिनोद को बैजनाथपुर स्थित लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. सूचना पर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल शिक्षक से घटना की जानकारी ली.

मामले में SDPO ने कही ये बात

एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि लूटपाट के विरोध में बदमाशों ने शिक्षक के दोनों पैरों में गोली मारी है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय है.

---- समाप्त ----
