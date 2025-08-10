Bihar: सहरसा में दिनदहाड़े लूटपाट के विरोध पर शिक्षक के दोनों पैरों में मारी गोली, अस्पताल में भर्ती

बिहार के सहरसा में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वारदात के लिए वे शाम या रात का इंतजार भी नहीं करते. रविवार को दिनदहाड़े मधेपुरा जिले के घैलाढ से अपने परिजनों से मिलने सहरसा जा रहे सरकारी एक शिक्षक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल शिक्षक की पहचान घैलाढ थाना क्षेत्र के भान टेकती गांव निवासी बिनोद कुमार के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, बिनोद कुमार गांव से सहरसा जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और लूटपाट की कोशिश की. शिक्षक के विरोध करने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. दो गोलियां उनके दोनों पैरों में लगीं, जबकि तीसरी गोली उनके हाथ को छूते हुए निकल गई.

घायल होकर शिक्षक वहीं सड़क पर गिर गए।. घटना के बाद राहगीरों ने तत्काल बैजनाथपुर थाने को सूचना दी और बिनोद को बैजनाथपुर स्थित लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. सूचना पर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल शिक्षक से घटना की जानकारी ली.

मामले में SDPO ने कही ये बात

एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि लूटपाट के विरोध में बदमाशों ने शिक्षक के दोनों पैरों में गोली मारी है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय है.

