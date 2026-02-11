रोहतास: शादी में हुआ विवाद, बदमाशों ने घर आकर युवक को मार दी गोली

बिहार के रोहतास जिले में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पेसरा गांव में एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. घायल युवक की पहचान 29 साल के धर्मेंद्र यादव के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला बीती रात एक शादी समारोह में हुए विवाद से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि भोरमा गांव में आयोजित एक विवाह समारोह में धर्मेंद्र यादव अपने पिता लाली सिंह के साथ शामिल होने गए थे. समारोह के दौरान कुछ युवकों ने उनके पिता के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया. इस पर धर्मेंद्र ने आपत्ति जताई और वहीं से विवाद की शुरुआत हो गई.

परिवार का आरोप है कि शादी समारोह में हुआ यही विवाद आगे चलकर खूनी रंजिश में बदल गया. घायल धर्मेंद्र के अनुसार, सुबह गांव के ही राजू नामक युवक अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और उन पर गोली चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

Advertisement

घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस सक्रिय हो गई. प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.





---- समाप्त ----