खून से लाल हुई सड़क! रोहतास में ट्रक–ऑटो भिड़ंत, शादी से लौट रहे दो मजदूरों की मौत, 6 घायल

बिहार के रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के खरारी गांव के पास शुक्रवार को ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई. हादसे में ऑटो सवार सरोज बैठा और महेंद्र पासवान की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन महिलाओं सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी एक शादी में काम करके लौट रहे थे.

ऑटो के उड़े परखच्चे.(Photo: Screengrab)
बिहार के रोहतास जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ऑटो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन महिलाओं समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा करगहर थाना क्षेत्र के खरारी गांव के पास हुआ, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग सड़क पर गिर पड़े. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी.

शादी का काम कर लौट रहे थे सभी लोग

मृतकों की पहचान सरोज बैठा और महेंद्र पासवान के रूप में हुई है. दोनों रोहतास जिले के भगवलिया गांव के निवासी थे. जानकारी के मुताबिक सभी लोग एक शादी समारोह में भोज के लिए खाना बनाने का काम कर लौट रहे थे. ये लोग ऑटो से अपने गांव वापस जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया.

घायलों में भगवलिया गांव के रामसागर साव, मोहन साव और पिंटू यादव शामिल हैं. वहीं, सासाराम के सैफुल्लागंज की रहने वाली मधु कुमारी, रीना देवी और सहपती देवी भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं. सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

हादसे के बाद सभी घायलों को पहले सासाराम के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया. वहीं सरोज बैठा और महेंद्र पासवान की हालत इतनी खराब थी कि इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर के बाद ऑटो सवार लोगों की हालत मौके पर ही बिगड़ गई थी. अगर स्थानीय लोग तुरंत मदद न करते, तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था.

पुलिस ने ट्रक किया जब्त

घटना की सूचना मिलते ही करगहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है.

