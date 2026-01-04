scorecardresearch
 
शादी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, रोहतास में 3 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार

रोहतास जिले के डेहरी में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. तीन महिलाओं समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से मंगलसूत्र, पायल सहित सोने-चांदी के गहने और 1.33 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं. गिरोह दूसरे राज्यों के युवकों को बिहार में शादी का झांसा देकर ठगता था.

सभी आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo: Screengrab)

बिहार के रोहतास में शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. यह गिरोह बिहार की लड़कियों से शादी कराने का झांसा देकर दूसरे राज्यों के उम्रदराज युवकों से लाखों रुपये की ठगी करता था. पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से शादी-विवाह से जुड़े गहने और नकदी बरामद की है.

दूसरे राज्यों के युवकों को बिहार में शादी का झांसा देकर ठगी

यह कार्रवाई रोहतास जिले के डेहरी क्षेत्र में की गई. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार की गई महिलाओं की पहचान रागिनी देवी, धर्मशिला देवी और जया पटेल के रूप में हुई है. इनके साथ ही दो पुरुष आरोपियों अभिषेक पटेल और श्रवण कुमार को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने इनके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, जिनमें मंगलसूत्र और पायल शामिल हैं, बरामद किए हैं. इसके अलावा 1 लाख 33 हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं.

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह खासतौर पर दूसरे राज्यों के ऐसे युवकों को निशाना बनाता था, जिनकी उम्र अधिक हो चुकी थी और जिन्हें शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी. आरोपी उन्हें बिहार में कम खर्च में शादी कराने का लालच देते थे. एक हालिया मामले में गिरोह ने 1 लाख 40 हजार रुपये लेकर एक युवक को डेहरी की एक लड़की से शादी कराने के नाम पर बुलाया था.

हालांकि, इस पूरे मामले की जानकारी समय रहते पुलिस को मिल गई. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि गिरोह अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है और इसके तार किन-किन जिलों या राज्यों से जुड़े हैं.

गहने और नकदी बरामद, तीन महिलाएं समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

रोहतास के एसपी अतुलेश झा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बरामद गहने किसी और पीड़ित से ठगी के जरिए तो नहीं लिए गए हैं. मामले में आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि शादी के नाम पर किसी भी तरह के प्रलोभन में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. यह कार्रवाई ऐसे ठग गिरोहों के खिलाफ एक कड़ा संदेश मानी जा रही है.

 

इनपुट - राजन कुमार
