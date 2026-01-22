तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाई गई, अब मिलेगा Y प्लस सिक्योरिटी कवर

बिहार में राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बदलाव सामने आया है. केंद्र और राज्य स्तर पर सुरक्षा श्रेणियों की समीक्षा के बाद कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि कुछ नेताओं की सुरक्षा हटाने का फैसला लिया गया है.

और पढ़ें

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. उन्हें यह सुरक्षा पूरे देश में मिलेगी और सीआरपीएफ के कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे. वहीं केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह को पहले से Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब बिहार में भी लागू किया गया है.

राज्य सरकार ने बदली सुरक्षा व्यवस्था

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को भी Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. इसके अलावा बंगाल प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे को भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है. उन्हें पहले राज्य सरकार की ओर से Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब घटाकर Y प्लस कर दिया गया है. हालांकि उनकी सुरक्षा राज्य सरकार की पुलिस द्वारा ही जारी रहेगी.

Advertisement

तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती



इसके साथ ही कुछ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह से हटा ली गई है. कांग्रेस नेता मदन मोहन झा, राजद नेता उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई है. इन नेताओं को पहले राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा प्रदान की गई थी. राजनीतिक हलकों में इन सुरक्षा बदलावों को काफी अहम माना जा रहा है और इसे मौजूदा हालात के हिसाब से लिया गया फैसला बताया जा रहा है.



---- समाप्त ----