scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: राजगीर में 4 पर्यटकों की संदिग्ध मौत, धर्मशाला के बंद कमरे में मिला चारों का शव

राजगीर जिले में घूमने आए चार पर्यटकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सभी का शव एक धर्मशाला में मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Advertisement
X
4 पर्यटकों की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrab)
4 पर्यटकों की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrab)

बिहार के राजगीर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक दिगंबर जैन धर्मशाला में रुके 4 पर्यटकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना से डर का माहौल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है.

बेंगलुरु के रहने वाले थे सभी पर्यटक

जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर स्थित दिगंबर जैन धर्मशाला में संदिग्ध स्थिति में 4 पर्यटक के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सभी पर्यटक बेंगलुरु के रहने वाले बताए जा रहे हैं. मरने वालों में दो महिला और दो पुरुष हैं. दिगंबर जैन धर्मशाला के मैनेजर ने बताया कि सभी लोग 31 जनवरी को राजगीर आए थे और कमरे में ठहरे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Pothole in Delhi kills youth named Kamal
जनकपुरी में बाइकर की मौत ने सिस्टम की बदइंतजामी की खोली पोल, देेखें
इश्क में नाकाम आरोपी बना कातिल.(Photo: Representational)
इश्क़, अपमान और कत्ल... बहन से अफेयर की सजा 16 साल के भाई को मिली
Vaibhav Suryavanshi
होली से पहले दीवाली! वैभव सूर्यवंशी की सफलता पर पिता गदगद, समस्तीपुर में जश्न
Pappu Yadav Arrest Patna Police Action
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार, किराए के घर पर कब्जा करने का आरोप
Bihar political debate between Nitish Kumar and Tejashwi Yadav
बिहार: राबड़ी देवी ने एनडीए पर लगाया वोट चोरी का आरोप, देखें

यह भी पढ़ें: NEET छात्रा मौत मामला: राबड़ी देवी के आरोपों पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने दी सबूत पेश करने की चुनौती

दो दिन ठहरने के बाद सभी लोग आगे के समय के लिए और भी पैसा जमा किए थे. मैनेजर ने बताया कि सभी लोग बेंगलुरु से नेपाल गए थे और नेपाल के बाद राजगीर पहुंचे थे. जहां से इन्हें पावापुरी जल मंदिर जाना था और उसके बाद वापस लौटना था.

Advertisement

एक फांसी के फंदे पर लटका था और तीन का शव जमीन पर पड़ा था

शुक्रवार शाम से कमरे में हल्का-हल्का बदबू आ रही थी. जब कमरे के पास जाया गया तो बदबू और बढ़ गई. इसके बाद राजगीर थाना पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो देखा गया कि एक व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ है और तीन लोगों का शव जमीन पर पड़ा हुआ है.

पुलिस ने कमरे को बंद कर सील कर दिया है. जबकि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement