बिहार: राजगीर में 4 पर्यटकों की संदिग्ध मौत, धर्मशाला के बंद कमरे में मिला चारों का शव

बिहार के राजगीर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक दिगंबर जैन धर्मशाला में रुके 4 पर्यटकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस घटना से डर का माहौल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है.

बेंगलुरु के रहने वाले थे सभी पर्यटक

जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर स्थित दिगंबर जैन धर्मशाला में संदिग्ध स्थिति में 4 पर्यटक के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सभी पर्यटक बेंगलुरु के रहने वाले बताए जा रहे हैं. मरने वालों में दो महिला और दो पुरुष हैं. दिगंबर जैन धर्मशाला के मैनेजर ने बताया कि सभी लोग 31 जनवरी को राजगीर आए थे और कमरे में ठहरे थे.

दो दिन ठहरने के बाद सभी लोग आगे के समय के लिए और भी पैसा जमा किए थे. मैनेजर ने बताया कि सभी लोग बेंगलुरु से नेपाल गए थे और नेपाल के बाद राजगीर पहुंचे थे. जहां से इन्हें पावापुरी जल मंदिर जाना था और उसके बाद वापस लौटना था.

एक फांसी के फंदे पर लटका था और तीन का शव जमीन पर पड़ा था

शुक्रवार शाम से कमरे में हल्का-हल्का बदबू आ रही थी. जब कमरे के पास जाया गया तो बदबू और बढ़ गई. इसके बाद राजगीर थाना पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो देखा गया कि एक व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ है और तीन लोगों का शव जमीन पर पड़ा हुआ है.

पुलिस ने कमरे को बंद कर सील कर दिया है. जबकि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

