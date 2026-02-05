होली पर घर जाने वालों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा राहत, 1 मार्च से 22 मार्च तक चलेंगी 285 स्पेशल ट्रेनें

रेल यात्रियों के लिए होली से पहले बड़ी राहत की खबर है. रेलवे ने होली पर्व के मौके पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी है. भारतीय रेलवे इस बार होली के दौरान बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है, ताकि यात्रियों को आने-जाने में परेशानी न हो और कंफर्म टिकट आसानी से मिल सके. रेलवे ने बताया है कि होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1 मार्च से 22 मार्च के बीच कुल 1410 होली स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाए जाएंगे. इसमें पूर्व मध्य रेल की ओर से 285 होली स्पेशल ट्रेन ट्रिप का परिचालन किया जाएगा.

पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने और आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है. होली के समय अक्सर ट्रेनों में भारी भीड़ हो जाती है, ऐसे में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

1 मार्च से 22 मार्च तक चलेंगी 1410 होली स्पेशल ट्रेनें

रेलवे ने कुछ प्रमुख होली स्पेशल ट्रेनों की सूची टाइम टेबल के साथ जारी की है. इनमें कई ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ेंगी. पहली ट्रेन गाड़ी संख्या 09821/09822 सोगरिया (कोटा) से दानापुर के बीच चलाई जाएगी. यह ट्रेन 28 फरवरी और 7 मार्च को सोगरिया से रात 11.10 बजे रवाना होकर अगले दिन दानापुर पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन 2 मार्च और 9 मार्च को दानापुर से चलेगी.

दूसरी ट्रेन गाड़ी संख्या 01667/01668 रानीकमलापति से दानापुर के बीच चलेगी. यह ट्रेन 27 फरवरी और 2 मार्च को रवाना होगी और वापसी में 28 फरवरी और 3 मार्च को चलेगी. तीसरी ट्रेन गाड़ी संख्या 01665/01666 रानीकमलापति से अगरतला के बीच चलाई जाएगी. यह ट्रेन 5 मार्च से हर गुरुवार को चलेगी और वापसी में 8 मार्च से हर रविवार को परिचालित होगी.

रेलवे ने कुछ ट्रेनों की टाइम टेबल के साथ सूची जारी की

चौथी ट्रेन गाड़ी संख्या 09525/09526 हापा से नाहरलगुन के बीच चलेगी. यह ट्रेन 4 मार्च से प्रत्येक बुधवार को चलेगी और वापसी में 7 मार्च से प्रत्येक शनिवार को परिचालित होगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की सही जानकारी प्राप्त कर लें. यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम वेब पोर्टल और मोबाइल एप के जरिए अपडेट ले सकते हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि होली स्पेशल ट्रेनें चलने से यात्रियों को त्योहार के दौरान यात्रा में सुविधा होगी और टिकट कंफर्म होने की संभावना बढ़ जाएगी.

