फिर एक्टिव हुए प्रशांत किशोर, पार्टी को मजबूत करने के लिए शुरू की 'बिहार नवनिर्माण यात्रा'

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को पश्चिम चंपारण के बगहा से अपनी नई पहल “बिहार नवनिर्माण यात्रा” का औपचारिक शुभारंभ किया. यात्रा की शुरुआत के दौरान उन्होंने कहा कि जन सुराज का मकसद बिहार में एक मजबूत, ईमानदार और जवाबदेह राजनीतिक विकल्प तैयार करना है, जिसके लिए संगठन लगातार गांव-गांव और जनता के बीच जाकर काम कर रहा है.

यात्रा को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर?

पीके ने कहा कि विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भी जन सुराज ने अपने अभियान को कभी ढीला नहीं पड़ने दिया. “बिहार नवनिर्माण अभियान” के तहत हर जिले में संगठनात्मक मजबूती पर फोकस किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य पुराने साथियों से मिलना, नए लोगों को जोड़ना और जमीनी स्तर पर संगठन के ढांचे को पुनर्गठित करना है.

महिलाओं को 2-2 लाख देने के वादे पर सरकार को घेरा

उन्होंने कहा, “मैं संगठन के साथियों से चर्चा करने, आगे की रणनीति तय करने और हर जिले में नए सिरे से संगठन का निर्माण करने के लिए इस यात्रा पर निकला हूं.” उन्होंने महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने के वादे पर सरकार को घेरा. कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के उस वादे का मुद्दा उठाया, जिसमें चुनाव के दौरान महिलाओं को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की गई थी. उन्होंने कहा कि जन सुराज का संगठन घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेगा कि हर योग्य महिला तक यह राशि पहुंचे.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा, “बिहार की महिलाओं से किया गया वादा पूरा कीजिए. हर महिला को 2-2 लाख रुपये दीजिए. अगर यह वादा पूरा नहीं होता है, तो साफ हो जाएगा कि यह केवल चुनावी लालच था, और फिर हमलोग जनता के साथ मिलकर इसे बड़े आंदोलन के रूप में उठाएंगे.”

RJD-कांग्रेस गठबंधन में दरार पर पीके का बयान

RJD-कांग्रेस गठबंधन में कथित मतभेदों पर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता ने चुनाव के दौरान सभी की भूमिका स्पष्ट कर दी है. उन्होंने कहा, “जनता ने NDA को सत्ता चलाने का आदेश दिया है, राजद को विपक्ष की भूमिका दी है, और जन सुराज को समाज के बीच जाकर लोगों के मुद्दों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है. हम वही कर रहे हैं, जो जनता ने हमें करने को कहा है.” उन्होंने दोहराया कि जन सुराज किसी राजनीतिक विवाद में पड़ने की बजाय जनता के असली मुद्दों पर ईमानदारी के साथ काम कर रहा है.

