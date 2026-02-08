scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिर एक्टिव हुए प्रशांत किशोर, पार्टी को मजबूत करने के लिए शुरू की 'बिहार नवनिर्माण यात्रा'

प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के बगहा से “बिहार नवनिर्माण यात्रा” शुरू की और कहा कि जन सुराज बिहार में ईमानदार व मजबूत राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए गांव-गांव काम कर रहा है. यात्रा का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और नए लोगों को जोड़ना है. उन्होंने महिलाओं को 2 लाख देने के वादे पर सरकार को घेरा और पूरा करने की मांग की. RJD-कांग्रेस मतभेद पर बोले कि जन सुराज जनता के मुद्दों पर ही ध्यान देगा.

Advertisement
X
प्रशांत किशोर ने बगहा से “बिहार नवनिर्माण यात्रा” की शुरुआत की है. (File Photo: ITG)
प्रशांत किशोर ने बगहा से “बिहार नवनिर्माण यात्रा” की शुरुआत की है. (File Photo: ITG)

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को पश्चिम चंपारण के बगहा से अपनी नई पहल “बिहार नवनिर्माण यात्रा” का औपचारिक शुभारंभ किया. यात्रा की शुरुआत के दौरान उन्होंने कहा कि जन सुराज का मकसद बिहार में एक मजबूत, ईमानदार और जवाबदेह राजनीतिक विकल्प तैयार करना है, जिसके लिए संगठन लगातार गांव-गांव और जनता के बीच जाकर काम कर रहा है.

यात्रा को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर?
पीके ने कहा कि विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भी जन सुराज ने अपने अभियान को कभी ढीला नहीं पड़ने दिया. “बिहार नवनिर्माण अभियान” के तहत हर जिले में संगठनात्मक मजबूती पर फोकस किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य पुराने साथियों से मिलना, नए लोगों को जोड़ना और जमीनी स्तर पर संगठन के ढांचे को पुनर्गठित करना है.

महिलाओं को 2-2 लाख देने के वादे पर सरकार को घेरा
उन्होंने कहा, “मैं संगठन के साथियों से चर्चा करने, आगे की रणनीति तय करने और हर जिले में नए सिरे से संगठन का निर्माण करने के लिए इस यात्रा पर निकला हूं.” उन्होंने महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने के वादे पर सरकार को घेरा.  कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के उस वादे का मुद्दा उठाया, जिसमें चुनाव के दौरान महिलाओं को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की गई थी. उन्होंने कहा कि जन सुराज का संगठन घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करेगा कि हर योग्य महिला तक यह राशि पहुंचे.

सम्बंधित ख़बरें

RJD ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को निराशाजनक बताया. (File Photo: ITG)
पप्पू यादव के समर्थन में RJD, गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, बताया बिहार का अनोखा नेता
सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत किशोर की पार्टी को झटका
'आपकी पार्टी को कितने वोट मिले?', SC में PK की पार्टी से हुए सख्त सवाल
Prashant Kishore, Jan Suraaj Party, Bihar Elections 2025
'बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रद्द हों, नए सिरे से हो इलेक्शन', SC पहुंचे प्रशांत किशोर
Parshant kishor PK bihar yatra jan suraaj party political game
PK रिटर्न! खोई जमीन या पार्टी का रुतबा? नई यात्रा से क्या गेन करना चाहते हैं
सूत्रों का दावा: के. कविता की प्रस्तावित पार्टी के लिए रणनीति बना सकते हैं प्रशांत किशोर
नई पार्टी, नई रणनीति: तेलंगाना में के. कविता के साथ PK की एंट्री?
Advertisement

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा, “बिहार की महिलाओं से किया गया वादा पूरा कीजिए. हर महिला को 2-2 लाख रुपये दीजिए. अगर यह वादा पूरा नहीं होता है, तो साफ हो जाएगा कि यह केवल चुनावी लालच था, और फिर हमलोग जनता के साथ मिलकर इसे बड़े आंदोलन के रूप में उठाएंगे.”

RJD-कांग्रेस गठबंधन में दरार पर पीके का बयान
RJD-कांग्रेस गठबंधन में कथित मतभेदों पर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता ने चुनाव के दौरान सभी की भूमिका स्पष्ट कर दी है. उन्होंने कहा, “जनता ने NDA को सत्ता चलाने का आदेश दिया है, राजद को विपक्ष की भूमिका दी है, और जन सुराज को समाज के बीच जाकर लोगों के मुद्दों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है. हम वही कर रहे हैं, जो जनता ने हमें करने को कहा है.” उन्होंने दोहराया कि जन सुराज किसी राजनीतिक विवाद में पड़ने की बजाय जनता के असली मुद्दों पर ईमानदारी के साथ काम कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement