पटना: कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर 12वीं की छात्रा की मौत, परिजन बोले- हत्या की गई, CCTV आया सामने

पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्रा की मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो लड़के सीढ़ी पर जाते हैं. कुछ देर बाद छात्रा छत से नीचे गिरती दिख रही है. इस दौरान तीन-चार की संख्या में छत की सीढ़ी से उतरे छात्र भी दिख रहे हैं. गिरने के बाद छात्रा को पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक छात्रा के भाई ने कहा कि कोचिंग से मेरे पास कॉल आया था कि आपकी बहन चक्कर खाकर गिर गई है, जो पटना एम्स में भर्ती है. इसके बाद हम लोग पटना एम्स पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद हम दाह संस्कार की तैयारी करने लगे थे. इसी बीच बहन के शरीर पर चोट का निशान देखा तो पुलिस को सूचना दी. मेरी बहन की हत्या की गई है.

मृतका के भाई का आरोप है कि दो लड़के बहन को कोचिंग के तीसरे तल पर ले गए, वहां से नीचे फेंक दिया. परिजनों का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है. उन्होंने बताया कि छात्रा के गिरते ही दोनों युवक नीचे दौड़ते हुए आए.

छात्रा के पिता ने कहा कि मेरी बच्ची सुबह 8 बजे ऑटो से कोचिंग गई थी. वहां तीन लड़के छत पर गए और जबरदस्ती बेटी को तीसरे तल पर ले जाकर फेंक दिया. बेटी के गले, कमर और हाथ में चोट के निशान हैं, मेरी बच्ची की हत्या की गई है. परिजनों के द्वारा हत्या के आरोप के बाद मामला और गंभीर हो गया है.

फुलवारी शरीफ एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि फुलवारी एम्स गोलंबर से आगे नवनिर्मित अपार्टमेंट है, जिसमें एक रूम में कोचिंग चल रही है. सुबह करीब 8 से 9 बजे के आसपास इंटर की छात्रा आती है, और भी छात्र-छात्राएं कोचिंग आते हैं. लगभग 10 से 15 मिनट के बाद छत से गिरते हुए वीडियो देखा गया है. घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है. एफएसएल की टीम को बुलाया गया है.

पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई, तो डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया, जांच की जा रही है. तीन लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है. सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. कोचिंग संस्थान के संचालक और मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल की टीम सहित डॉग स्क्वॉड की टीम पहुंची.

सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में बच्ची छत से गिरती हुई दिखाई दे रही है. अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा. जब तक एफएसएल रिपोर्ट सहित पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती. घटनास्थल को सील कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

