पटना: कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर 12वीं की छात्रा की मौत, परिजन बोले- हत्या की गई, CCTV आया सामने

पटना के फुलवारी शरीफ में एक कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर 12वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए AIIMS Patna भेजकर एफएसएल और तकनीकी जांच शुरू कर दी है. तीन युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

कोचिंग की बिल्डिंग से गिरकर छात्रा की मौत. (Photo: Screengrab)
कोचिंग की बिल्डिंग से गिरकर छात्रा की मौत. (Photo: Screengrab)

पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्रा की मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो लड़के सीढ़ी पर जाते हैं. कुछ देर बाद छात्रा छत से नीचे गिरती दिख रही है. इस दौरान तीन-चार की संख्या में छत की सीढ़ी से उतरे छात्र भी दिख रहे हैं. गिरने के बाद छात्रा को पटना एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक छात्रा के भाई ने कहा कि कोचिंग से मेरे पास कॉल आया था कि आपकी बहन चक्कर खाकर गिर गई है, जो पटना एम्स में भर्ती है. इसके बाद हम लोग पटना एम्स पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद हम दाह संस्कार की तैयारी करने लगे थे. इसी बीच बहन के शरीर पर चोट का निशान देखा तो पुलिस को सूचना दी. मेरी बहन की हत्या की गई है.

मृतका के भाई का आरोप है कि दो लड़के बहन को कोचिंग के तीसरे तल पर ले गए, वहां से नीचे फेंक दिया. परिजनों का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है. उन्होंने बताया कि छात्रा के गिरते ही दोनों युवक नीचे दौड़ते हुए आए.

Patna Phulwari Sharif Coaching student death
यह भी पढ़ें: बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र की डोंबिवली में लोकल ट्रेन से गिरकर मौत, भीड़ बनी काल

छात्रा के पिता ने कहा कि मेरी बच्ची सुबह 8 बजे ऑटो से कोचिंग गई थी. वहां तीन लड़के छत पर गए और जबरदस्ती बेटी को तीसरे तल पर ले जाकर फेंक दिया. बेटी के गले, कमर और हाथ में चोट के निशान हैं, मेरी बच्ची की हत्या की गई है. परिजनों के द्वारा हत्या के आरोप के बाद मामला और गंभीर हो गया है.

फुलवारी शरीफ एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि फुलवारी एम्स गोलंबर से आगे नवनिर्मित अपार्टमेंट है, जिसमें एक रूम में कोचिंग चल रही है. सुबह करीब 8 से 9 बजे के आसपास इंटर की छात्रा आती है, और भी छात्र-छात्राएं कोचिंग आते हैं. लगभग 10 से 15 मिनट के बाद छत से गिरते हुए वीडियो देखा गया है. घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है. एफएसएल की टीम को बुलाया गया है.

पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई, तो डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया, जांच की जा रही है. तीन लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है. सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. कोचिंग संस्थान के संचालक और मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल की टीम सहित डॉग स्क्वॉड की टीम पहुंची. 

सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में बच्ची छत से गिरती हुई दिखाई दे रही है. अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा. जब तक एफएसएल रिपोर्ट सहित पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती. घटनास्थल को सील कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

