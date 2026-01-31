NEET छात्रा की मौत पर CM नीतीश ने की CBI जांच की सिफारिश, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी

पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की मौत की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये जानकारी दी.

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच साफ और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए. इनके अलावा साथ ही सम्राट चौधरी ने पोस्ट में छात्रा की मौत को 'हत्या' करार दिया है.

सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच की सिफारिश की है. इस घटना का पारदर्शी और न्याय के साथ खुलासा किया जाए.'

परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप

जहानाबाद की एक छात्रा पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी. हॉस्टल के कमरे में उसकी लाश मिलने पर हड़कंप मच गया. पुलिस की शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया लेकिन मृतका के परिवार ने दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है.

छात्रा के कपड़ों पर मिला स्पर्म

फॉरेंसिक जांच में छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म मिलने की जानकारी सामने आई है. मामले की जांच कर रही SIT ने अब तक 25 लोगों के डीएनए सैंपल जुटाए हैं, ताकि स्पर्म किसका है, इसकी पहचान हो सके.

डिजिटल हिस्ट्री खंगाल रही SIT

छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद चित्रगुप्त नगर थाने में पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. SIT छात्रा की ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर डिजिटल हिस्ट्री तक खंगाल रही है. हालांकि, अभी तक ये मामला अनसुलझा है और अब नीतीश कुमार ने केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की है.

