पटना: NEET छात्रा को हॉस्टल से अस्पताल ले जाते वीडियो आया सामने, उलझ गई डेथ मिस्ट्री

पटना में NEET छात्रा की रेप और मौत मामले में एक अहम सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. यह वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से अस्पताल ले जाया जा रहा था.

वीडियो में छात्रा को हॉस्टल स्टाफ गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह फुटेज 6 जनवरी का है, जिस दिन छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था.

नीतीश सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश

इस बीच मामले को लेकर बिहार सरकार की ओर से भी बयान सामने आया है. इस मुद्दे पर बोलते हुए बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने इस मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं किया. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए पहले एसआईटी का गठन किया गया था और मामले की समीक्षा भी की गई थी.

गृह मंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार और कुछ राजनीतिक बयानों से यह संकेत मिला कि उन्हें जांच प्रक्रिया पर पूरा भरोसा नहीं है. इसी कारण राज्य सरकार ने मामले को सीबीआई (Central Bureau of Investigation) को भेजने का फैसला किया, ताकि स्वतंत्र एजेंसी निष्पक्ष जांच कर सके.

पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए: सम्राट चौधरी

उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और सच्चाई सामने आए. वहीं जब पटना पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया तो गृह मंत्री ने कहा कि यह पुलिस का विषय है और इस पर पुलिस ही जवाब दे सकती है.

इस मामले में अब सीबीआई जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं परिवार न्याय की मांग पर कायम है. फिलहाल इस पूरे मामले पर बिहार के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं. नीट छात्रा की मौत को लेकर बीते दिनों पटना में छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया था.

