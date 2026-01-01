scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: हिजाब विवाद के बीच डॉ नुसरत प्रवीण ने नहीं किया ज्वाइन, 31 दिसंबर थी लास्ट डेट

पटना के सदर अस्पताल में आयुष चिकित्सक डॉ नुसरत प्रवीण ने 31 दिसंबर को भी ज्वाइन नहीं किया. सिविल सर्जन ने बताया कि अब ज्वाइनिंग की संभावना कम है क्योंकि अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है. 15 दिसंबर को हिजाब विवाद के बाद से वह सामने नहीं आई हैं और मामला अनिश्चित बना हुआ है.

Advertisement
X
डॉ नुसरत प्रवीण ने नहीं किया ज्वाइन (Photo: Screengrab)
डॉ नुसरत प्रवीण ने नहीं किया ज्वाइन (Photo: Screengrab)

पटना में हिजाब विवाद से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है. आयुष चिकित्सक डॉ नुसरत प्रवीण ने 31 दिसंबर को भी पटना सदर अस्पताल में ज्वाइन नहीं किया. यह ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख थी. अब उनकी नियुक्ति को लेकर स्थिति अनिश्चित हो गई है.

पटना के सिविल सर्जन डॉ अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि डॉ नुसरत प्रवीण ने आज भी अस्पताल में योगदान नहीं दिया है. विभाग की ओर से पहले ही ज्वाइनिंग की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई जा चुकी थी. अब यह समय सीमा पूरी हो गई है और आगे तिथि बढ़ने की संभावना नहीं है.

डॉ नुसरत प्रवीण ने ज्वाइन नहीं किया

सम्बंधित ख़बरें

सीएम नीतीश कुमार ने खींचा था महिला का हिजाब
बिहार: हिजाब मामले से चर्चा में आई नुसरत ने अब तक नहीं जॉइन की नौकरी, आज आखिरी तारीख
जादवपुर यूनिवर्सिटी में हिजाब पर विवाद के बाद छात्र-संघ और प्रशासन की होगी मीटिंग
जादवपुर यूनिवर्सिटी में हिजाब पर विवाद, दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों का प्रदर्शन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. (PTI Photo)
पढ़ाई और रहना दोनों मुफ्त... हिजाब विवाद के बीच नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान
sumaiya rana
सुमैया राणा ने PAK पत्रकार को लगाई फटकार, नीतीश के हिजाब हटाने को मुस्लिमों की स्थिति से जोड़ने पर भड़कीं
Nitish Kumar hijab row
3 लाख सैलरी, फ्लैट... नीतीश के हिजाब खींचने से चर्चा में आईं डॉ. नुसरत को हेमंत सरकार का ऑफर

सिविल सर्जन ने कहा कि यदि डॉ नुसरत प्रवीण विभाग को पत्र लिखकर यह बताती हैं कि किसी कारणवश वह ज्वाइन नहीं कर पाईं, तो उस स्थिति में आगे का निर्णय स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया जाएगा. फिलहाल विभाग की ओर से कोई नया निर्देश जारी नहीं किया गया है.

बता दें, 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक घटना सामने आई थी. इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर काफी आलोचना और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. इसी दौरान डॉ नुसरत प्रवीण का हिजाब खींचे जाने का मामला सामने आया था.

Advertisement

सीएम नीतीश कुमार ने खींचा था हिजाब

इस घटना के बाद यह खबर आई थी कि डॉ नुसरत प्रवीण डिप्रेशन में हैं और संभव है कि वह नौकरी ज्वाइन न करें. इसके बाद से उनका कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया. आज ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई, लेकिन वह सदर अस्पताल नहीं पहुंचीं. बीच में एक दिन उनकी सहेली और एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से यह दावा किया गया था कि डॉ नुसरत प्रवीण नौकरी ज्वाइन करेंगी. हालांकि यह दावा सही साबित नहीं हुआ और ज्वाइनिंग नहीं हो सकी.

सिविल सर्जन डॉ अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि समय सीमा समाप्त हो चुकी है और जब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई विशेष निर्देश नहीं आते, तब तक डॉ नुसरत प्रवीण की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी. फिलहाल पूरा मामला विभागीय निर्णय पर टिका हुआ है और सभी की नजरें स्वास्थ्य विभाग के अगले कदम पर बनी हुई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement