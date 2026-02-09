पटना कोर्ट में बम की धमकी के बाद नहीं हो सकी पप्पू यादव की बेल पर सुनवाई

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ऐसे में कोर्ट का कैंपस खाली कराया जा रहा है. आज पप्पू यादव की जमानत को लेकर सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन बम की धमकी के बाद सुनवाई टाल दी गई है. अब सुनवाई होने तक पप्पू यादव बेऊर जेल में ही रहेंगे.

और पढ़ें

सिविल कोर्ट को आज एक मेल रिसीव हुआ जिसमें परिसर में 3 RDX IEDS रखे होने का दावा किया गया. इससे पहले आज सुबह दिल्ली के 9 बड़े स्कूलों को भी बम की धमकी मिली थी. एक इमेल में संसद को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी.

बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है. उन पर किराये के घर पर कब्जा करने का आरोप है और इसी मामले में आज उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड मौके पर पहुंची

पुलिस ने ली स्कूलों की तलाशी

स्कूलों में बम होने की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वॉड के साथ मौके पर पहुंची. सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल खाली कराए गए और स्कूल की तलाशी ली गई.

Advertisement

दिल्ली के इन स्कूलों को मिली बम की धमकी

दिल्ली कैंट का लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल

श्रीनिवासपुरी का केम्ब्रिज स्कूल

रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का केम्ब्रिज स्कूल

सादिक नगर का इंडियन स्कूल

रोहिणी का CM श्री स्कूल

आईएनए का DTA स्कूल

रोहिणी का बाल भारती स्कूल

न्यू राजेंद्र नगर का वनस्थली

ईमेल में दी गई ये धमकियां

ईमेल में लिखा गया था- "दिल्ली बनेगा खालिस्तान", "अफजल गुरु की याद में." ईमेल करने वाले ने खुद को "खालिस्तान नेशनल आर्मी" बताया था.

---- समाप्त ----