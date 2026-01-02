scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bihar: हिजाब विवाद के बीच सरकार की कोशिश जारी, नुसरत परवीन को 7 जनवरी तक का समय

हिजाब विवाद में चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन की जॉइनिंग डेट बिहार सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है. अब उन्हें 7 जनवरी तक नौकरी जॉइन करने का समय दिया गया है. पटना सदर अस्पताल में तैनाती के बावजूद नुसरत अब तक जॉइन नहीं कर रही हैं.

Advertisement
X
हिजाब विवाद (Photo: PTI)
हिजाब विवाद (Photo: PTI)

हिजाब गर्ल के नाम से चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर बिहार सरकार ने एक बार फिर जॉइनिंग की तारीख बढ़ा दी है. सरकार ने नुसरत परवीन और उनके जैसे अन्य अभ्यर्थियों के लिए नौकरी जॉइन करने की अंतिम तारीख अब 7 जनवरी तय की है.

दरअसल, पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब खींचकर नीचे कर दिया था. इस घटना से नुसरत परवीन आहत हो गई थीं और तब से उन्होंने अब तक अपनी नौकरी जॉइन नहीं की है. सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि नुसरत अपनी नियुक्ति स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने बिहार में नौकरी करने से मना कर दिया है.

नौकरी जॉइन करने की अंतिम तारीख अब 7 जनवरी तय

सम्बंधित ख़बरें

Hijab Controversy
हिजाब विवाद के बीच डॉ नुसरत प्रवीण ने नहीं किया ज्वाइन, 31 दिसंबर थी लास्ट डेट
सीएम नीतीश कुमार ने खींचा था महिला का हिजाब
बिहार: हिजाब मामले से चर्चा में आई नुसरत ने अब तक नहीं जॉइन की नौकरी, आज आखिरी तारीख
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. (PTI Photo)
पढ़ाई और रहना दोनों मुफ्त... हिजाब विवाद के बीच नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान
nitish kumar video goes viral
हिजाब विवाद पर क्या बोलीं मैथिली ठाकुर?
Nitish Kumar hijab row
हिजाब को लेकर चर्चा में आईं नुसरत ने अब तक जॉइन नहीं की ड्यूटी, नौकरी पर सस्पेंस बरकरार

नुसरत परवीन को पटना सदर अस्पताल में नियुक्ति दी गई थी. पहले उन्हें 20 दिसंबर तक जॉइन करना था, लेकिन वह नहीं आईं. इसके बाद सरकार ने जॉइनिंग की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई, लेकिन तब भी उन्होंने पदभार नहीं संभाला. अब स्वास्थ्य समिति ने जॉइनिंग की तारीख एक बार फिर बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी है.

Advertisement

नुसरत परवीन की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह नौकरी जॉइन करना चाहती हैं या नहीं। दूसरी ओर, पटना में अन्य आयुष डॉक्टर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं. इन डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जॉइनिंग की तारीख अब तक तय नहीं की गई है. धरने पर बैठे डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं.

डॉ. नुसरत परवीन को 20 दिसंबर तक जॉइन करना था

यह पूरा मामला 15 दिसंबर 2025 का है. जब नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंचीं, तब मुख्यमंत्री ने उनसे बात करते हुए उनका हिजाब हटा दिया था. इसका वीडियो वायरल हुआ था. इस घटना के बाद मुस्लिम समाज और महिला संगठनों में नाराजगी देखी गई थी. विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमला बोला था और एफआईआर की मांग की गई थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement