scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘जिंदा लाश’ बयान पर बवाल, JDU का पलटवार- 9वीं फेल लुटेरे ने बिहार को बदनाम किया

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राजनीति गरमा गई है. आरजेडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें जिंदा लाश कहा, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया. जेडीयू ने #9वीं_फेल_लुटेरा हैशटैग लगाकर हमला बोला. सोशल मीडिया पर बयानबाजी से विवाद और बढ़ सकता है.

Advertisement
X
RJDऔर JDU में घमासान (Photo: ITG)
RJDऔर JDU में घमासान (Photo: ITG)

बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी और सत्ताधारी गठबंधन के बीच तीखी तकरार छिड़ गई है. विवाद की शुरुआत आरजेडी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए जिंदा लाश शब्द  का इस्तेमाल किया गया.

आरजेडी ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर लिखा, जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा. पोस्ट में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की नीतियों और हालिया राजनीतिक घटनाओं ने बिहार को ठहराव की स्थिति में पहुंचा दिया है.

पोस्ट के वायरल होते ही जेडीयू और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी. जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी को शब्दों का इस्तेमाल सीखना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और विपक्ष हताशा में ऐसी भाषा का सहारा ले रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Statements by Samraj and Samnath Chaudhary on safety issues in Bihar
राबड़ी देवी ने मांगा CM नीतीश कुमार का इस्तीफा
Rohini Acharya and Tejaswi Yadav slam Nitish Kumar for referring to Rabri Devi as 'ladki
'ये जो लड़की है, क्या जानती है?' राबड़ी देवी पर CM नीतीश की टिप्पणी पर बवाल
Nishant Kumar was spotted traveling around Vrindavan in an e-rickshaw (Photo - Screengrab)
वृंदावन में CM नीतीश कुमार के बेटे का ऐसा अंदाज, देखकर आम लोग भी हैरान
विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करते अनंत सिंह. (Photo: Screengrab)
जेल से निकले बाहुबली अनंत सिंह, विधानसभा में छुए नीतीश कुमार के पैर- VIDEO
CM Nitish Kumar
नीतीश कुमार की दरभंगा समृद्धि यात्रा... 90 नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे
आरजेडी और जेडीयू राजनीतिक लड़ाई परिवार तक आई
आरजेडी और जेडीयू राजनीतिक लड़ाई परिवार तक आई

जेडीयू ने अपने आधिकारिक हैंडल से भी पलटवार करते हुए लिखा, खुद को गलाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल सपनों का बिहार रच दिया. इसके साथ ही पार्टी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि अगर ऐसा लाश उनके परिवार में होता तो बिहार अपना अस्तित्व नहीं खोता. पोस्ट में #9वीं_फेल_लुटेरा हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया.

Advertisement

आरजेडी के पोस्ट से शुरू हुआ नया विवाद

बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद के पास न कोई मुद्दा बचा है और न ही शालीन भाषा. उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी ने 15 वर्षों तक बिहार को लूटने का काम किया.

बीजेपी ने कहा, सोशल मीडिया पर बेहूदे शब्दों से बचें

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और तीखा हो सकता है, क्योंकि दोनों दल सोशल मीडिया के जरिए लगातार एक-दूसरे पर हमला बोल रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement