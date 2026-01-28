scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नीतीश कुमार की दरभंगा समृद्धि यात्रा... 90 नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा में समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे. यहां वो 104.26 करोड़ की लागत से 50 नई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 32.56 करोड़ की लागत से 40 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी इस यात्रा में शामिल होंगे.

Advertisement
X
नीतीश कुमार दरभंगा में समृद्धि यात्रा करेंगे. (Photo: X/@NitishKumar)
नीतीश कुमार दरभंगा में समृद्धि यात्रा करेंगे. (Photo: X/@NitishKumar)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा में समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे. इस दौरान वो कई अहम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उनकी समृद्धि यात्रा का हिस्सा बनेंगे.

नीतीश कुमार का आज पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने का शेड्यूल है. दरभंगा पहुंचकर वो दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड में निर्माणाधीन कार्य और योजनाओं को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का दौरा करेंगे.

समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार दरभंगा जिले के लिए 104.26 करोड़ की लागत से 50 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा वो 32.56 करोड़ की लागत से 40 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. अपनी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार राज्य सरकार की योजनाओं के लिए लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

संबोधन के दौरान फिसली नीतीश की जुबान- 'बुद्ध सम्यक दर्शन' को कह बैठे ‘वृद्ध...’
नीतीश कुमार की जुबान फिसली (Photo: FB/CMBiharNitishKumar)
फिर फिसली CM नीतीश की जुबान, 'बुद्ध सम्यक दर्शन' को कहा 'वृद्ध सम्यक दर्शन'
Nitish Kumar reached Karpuri village for Bharat Ratna Jananayak Karpuri Thakur birth anniversary
CM के आगमन के कारण प्रशासन ने रोक दी ट्रेन
bihar incomplete projects
Exclusive: नीतीश सरकार में 'सड़क क्रांति' की हकीकत... करोड़ों खर्च पर अधूरे पड़े प्रोजेक्ट
सरस्वती पूजा कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश (Photo: Screengrab)
'अब मान जाइए और राजनीति में आइए', नीतीश के बेटे को इस मंत्री ने दिया ऑफर

यह भी पढ़ें: 'अरे महिला सब काहे भाग रहीं...', मंच पर भाषण रोक ऐसा क्यों बोले नीतीश कुमार

जनसभा को भी संबोधित करेंगे नीतीश कुमार

नीतीश कुमार एयरपोर्ट के लिए निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव आमस-दरभंगा सड़क के कैंप कार्यालय का निरीक्षण भी करेंगे. इसके अलावा वो मिथिला विश्वविद्यालय स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे. वो अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement