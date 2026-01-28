नीतीश कुमार की दरभंगा समृद्धि यात्रा... 90 नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा में समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे. इस दौरान वो कई अहम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उनकी समृद्धि यात्रा का हिस्सा बनेंगे.

नीतीश कुमार का आज पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने का शेड्यूल है. दरभंगा पहुंचकर वो दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड में निर्माणाधीन कार्य और योजनाओं को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का दौरा करेंगे.

समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार दरभंगा जिले के लिए 104.26 करोड़ की लागत से 50 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा वो 32.56 करोड़ की लागत से 40 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. अपनी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार राज्य सरकार की योजनाओं के लिए लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे.

जनसभा को भी संबोधित करेंगे नीतीश कुमार

नीतीश कुमार एयरपोर्ट के लिए निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव आमस-दरभंगा सड़क के कैंप कार्यालय का निरीक्षण भी करेंगे. इसके अलावा वो मिथिला विश्वविद्यालय स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे. वो अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

