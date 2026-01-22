scorecardresearch
 
'अरे महिला सब काहे भाग रहीं...', मंच पर भाषण रोक ऐसा क्यों बोले नीतीश कुमार

बिहार के सीवान में समृद्धि यात्रा 2026 के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए योजनाओं पर बोल रहे थे. इसी दौरान कुछ महिलाएं बिना भाषण पूरा सुने उठकर चली गईं. इस पर मुख्यमंत्री ने मंच से नाराजगी जताई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo: X/@NitishKumar)
बिहार के सीवान जिले में आयोजित समृद्धि यात्रा 2026 के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उस समय हल्का तनाव देखने को मिला, जब कुछ महिलाएं मुख्यमंत्री का भाषण पूरा होने से पहले ही कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने लगीं. यह कार्यक्रम राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दे रहे थे.

कार्यक्रम के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री महिलाओं के उत्थान से जुड़ी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे. इसी दौरान कुछ महिलाएं बिना इंतजार किए अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगीं. यह देखकर मुख्यमंत्री मंच से ही नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि यह महिलाएं कहां भाग रही हैं. उनका यह बयान वहां मौजूद लोगों ने सुना और उसी समय माहौल थोड़ा असहज हो गया.

महिलाओं के उठकर जाने से बदला जनसभा का माहौल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा और सुना जा सकता है कि महिलाओं के उठकर जाने पर मुख्यमंत्री ने मंच से प्रतिक्रिया दी और अपनी बात आगे रखी. उन्होंने सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए यह बताने की कोशिश की कि इन योजनाओं से महिलाओं को किस तरह लाभ मिल रहा है.

दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस दिन पहले मैरवा पहुंचे थे. इसके बाद वे सीवान के राजेंद्र स्टेडियम आए और समृद्धि यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं. भाषण के दौरान महिलाओं के अचानक बाहर जाने से मुख्यमंत्री नाराज दिखे और उन्होंने इसे लेकर तुरंत प्रतिक्रिया दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सीवान जनसभा का वीडियो

यह पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया है. समर्थक इसे अनुशासन से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे कार्यक्रम प्रबंधन से जुड़ा मामला बता रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार साझा किया जा रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
