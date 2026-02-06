scorecardresearch
 
पुलिस वैन पर हमला, थानेदार पर मारपीट का आरोप... मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों ने पुलिस को बनाया बंधक

मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव में डीजे विवाद के दौरान थानेदार और सरपंच के बीच झड़प के बाद बड़ा बवाल हो गया. सरपंच से मारपीट के आरोप में आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया और पुलिस वैन पर हमला किया. डीएसपी के हस्तक्षेप से हालात काबू में आए. मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

थानेदार–सरपंच टकराव ने मचाया तांडव.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में थाना प्रभारी और सरपंच के बीच हुए विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया. पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव में डीजे विवाद के दौरान पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने आ गए. आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने सरेआम सरपंच के साथ मारपीट की, जिससे गुस्साए ग्रामीण भड़क उठे. हालात इतने बिगड़े कि ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ दिया और थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया.

घटना के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस वैन पर भी हमला किया. हालात बिगड़ते देख पुलिस वैन को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बवाल के बाद इलाके में तनाव फैल गया.

वाहन जांच से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, पियर थाना पुलिस बड़गांव गांव में नियमित वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान एक युवक को रोककर पूछताछ की जा रही थी. तभी सरपंच लाल बाबू सहनी वहां पहुंचे और युवक को छोड़ने की मांग करने लगे. इसी बात को लेकर पुलिस और सरपंच के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई.

सरपंच ने थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया है. इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं, बच्चे और युवा सड़क पर उतर आए और मुख्य सड़क को जाम कर दिया. गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया.

डीएसपी के पहुंचने पर संभले हालात

घटना की सूचना पर सकरा के एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया. डीएसपी के हस्तक्षेप के बाद सड़क जाम खुलवाया गया और हालात पर काबू पाया गया.

डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि पब्लिक का आरोप है कि थाना प्रभारी ने सरपंच की पिटाई की है. थाना प्रभारी को सरपंच के घर में बंद कर रखा गया है. अभी भी भीड़ काफी है, इसलिए पुलिस संयम बरत रही है. पुलिसकर्मियों के बयान बाद में लिए जाएंगे.

एसएसपी ने दिए जांच के आदेश

मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

