scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन घोटाला पर बवाल! 16 बीघा अवैध जमाबंदी का खुलासा, कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचल में सरकारी जमीन घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है. बियाडा की 16.86 एकड़ भूमि निजी लोगों के नाम अवैध रूप से ऑनलाइन जमाबंदी की गई. जांच में राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी संलिप्त पाए गए. कर्मचारी को निलंबित और अंचलाधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गई. दोनों अवैध जमाबंदी रद्द कराने का प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया है.

Advertisement
X
मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन घोटाला फेल.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन घोटाला फेल.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)

मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर अंचल से सरकारी जमीनों के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है. जांच में पता चला कि बियाडा की 16.86 एकड़ सरकारी भूमि को नियमों को ताक पर रखकर निजी व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन जमाबंदी कर दी गई. अंचल कार्यालय के रिकॉर्ड में इस जमाबंदी से जुड़े कोई भी वैध दस्तावेज या आदेश मौजूद नहीं हैं.

जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि 7 मई 2025 को मौजा बरियारपुर की 9.56 और 7.30 एकड़ भूमि दो अलग-अलग लोगों के नाम दर्ज कर दी गई. इनमें से 9 एकड़ भूमि पुराने रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी, जबकि शेष 7 एकड़ की जमाबंदी भी संदिग्ध पाई गई.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर: चोरी की लॉजिस्टिक वैन, पिकअप और होंडा सिटी से विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

Muzaffarpur Bihar Honor killing
ऑनर किलिंग: बेटी और नाती के सामने ससुर ने मारी गोली
murder accused arrested
बेटी और नाती के सामने ससुर ने की थी दामाद की हत्या, लव मैरिज से बैखलाया था परिवार
बेटी ने की लव मैरिज, पिता ने दूल्हे की करवा दी मौत
Man killed by father in law
लव मैरिज की 'सजा' खून...,पिता ने उजाड़ दी बेटी की मांग, घर में घुसकर दामाद का मर्डर
गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई.(Photo: Screengrab)
चोरी की वैन और लग्जरी कार से लाखों की विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार

अंचलाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा

जांच में प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी नागेंद्र प्रसाद ठाकुर की संलिप्तता पाई गई, जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. वहीं तत्कालीन अंचलाधिकारी रुचि कुमारी (जिनका स्थानांतरण हो चुका है) के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश भूमि एवं राजस्व विभाग को भेजी गई है.

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि हाल ही में मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने बाउंड्री वॉल निर्माण रोक दिया था और संदिग्ध कागजात प्रस्तुत किए थे. इसके बाद कराई गई जांच में अवैध जमाबंदी का पूरा खेल सामने आया.

Advertisement

मुजफ्फरपुर

जमाबंदी रद्द कराने का प्रस्ताव और सख्त कार्रवाई का ऐलान

डीएम सुब्रत सेन ने स्पष्ट किया कि दोनों अवैध जमाबंदियों को रद्द कराने का प्रस्ताव अंचल अधिकारी को अपर समाहर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. एक जमाबंदी का प्रस्ताव पहले ही आ चुका है, जबकि दूसरे की प्रक्रिया चल रही है.

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी जमीन की लूट और राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जो भी मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई जरूरी होगी, उसे पूरी विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.

भविष्य में पैनी नजर और सख्त सतर्कता

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मोतीपुर अंचल की सभी सरकारी जमीनों पर पैनी नजर रखी जाएगी. अवैध कब्जा और संदिग्ध जमाबंदी की पूरी तरह से जांच की जाएगी. यदि कोई भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो उसे तुरंत खाली कराने की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य की राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता और कानून का पालन हर हाल में होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement