बिहार: मधेपुरा में एक और रहस्यमयी मौत से हड़कंप, मिली BPSC अभ्यर्थी युवती की लाश

बिहार में मधेपुरा के बीपी मंडल कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग के गर्ल्स हॉस्टल से छात्र की फंदे से लटकती लाश मिलने के बाद कथित आत्महत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब मधेपुरा शहर में एक और युवती की लाश मिल गई.बंद कमरे से युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है.

मधेपुरा के आनंद विहार कॉलोनी, वार्ड संख्या तीन स्थित एक लॉज के कमरे में 24 साल की युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई.मृतका की पहचान सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लरहा वार्ड नंबर नौ निवासी रामचंद्र यादव की पुत्री निधि कुमारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि निधि पिछले एक महीने से मधेपुरा में रहकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही थी. वह दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटी थी.घटना के समय वह कमरे में अकेली रह रही थी, क्योंकि उसकी रूममेट प्रतिभा कुमारी दो दिन पहले ही घर चली गई थी. प्रतिभा ने बताया कि शाम में निधि से फोन पर बातचीत हुई थी और तब सब कुछ सामान्य था.

मृतका का भतीजा आशीष कुमार, जो स्वयं मधेपुरा में रहकर पढ़ाई करते हैं, ने बताया कि फोन रिसीव नहीं होने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई.जब वे लॉज पहुंचे तो कमरे का गेट अंदर से बंद था.गेट खोलने पर निधि बेहोश अवस्था में पड़ी मिली. आनन-फानन में उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लॉज मालिक शिवशंकर भारती ने बताया कि उनके तीन मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर 8 से 10 लड़कियां किराए पर रहती हैं. घटना के समय वे घर पर मौजूद नहीं थे.

अर्चना नामक युवती ने उन्हें घटना की सूचना दी. इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर पूरे मामले की गहन छानबीन में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. इस रहस्यमयी मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं.

Input: मुरारी कुमार सिंह

