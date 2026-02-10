कटिहार: प्रेमिका के iPhone को बचाने के लिए 6 फिट गंदे नाले में कूद गया प्रेमी

बिहार के कटिहार से वेलेंटाइन वीक के दौरान प्रेमी-प्रेमिका से जुड़ा एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. जानकारी के अनुसार एक युवक और युवती स्कूटी (नंबर BR39 AR 5946) से सहायक थाना क्षेत्र स्थित चिल्ड्रन पार्क पहुंचे थे. पार्क के पास ही किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान नाराज युवती ने युवक द्वारा गिफ्ट किया गया महंगा iPhone पास के करीब छह फीट गहरे नाले में फेंक दिया. इसके बाद युवक ने फोन निकालने के लिए नाले में उतरकर काफी देर तक तलाश की और अंततः मोबाइल बरामद कर लिया. इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई.

नाले से बाहर आने पर युवती युवक को पास के चापाकल तक ले गई, जहां उसने कीचड़ साफ किया. बाद में दोनों सामान्य होकर अपनी स्कूटी से वहां से रवाना हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रत्यक्षदर्शी इस घटना को प्यार, तकरार और मनुहार से जुड़ी कहानी के रूप में बता रहे हैं.

