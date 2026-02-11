scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तलाक मामले में कोर्ट पहुंचीं ज्योति सिंह, क्यों नहीं आए पवन सिंह?

भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी नेता पवन सिंह के साथ वैवाहिक विवाद मामले में उनकी पत्नी ज्योति सिंह मंगलवार को आरा सिविल कोर्ट पहुंचीं. फैमिली कोर्ट में सुलह (रिकॉन्सिलिएशन) की प्रक्रिया के लिए दोनों को उपस्थित होना था, लेकिन पवन सिंह ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी. उनके आने की सूचना पर कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई और प्रशंसकों की भीड़ जुटी, पर उनके न आने से निराशा दिखी. मामले में अगली प्रक्रिया आदेश के बाद स्पष्ट होगी.

Advertisement
X
पवन सिंह नहीं पहुंचे तो उनके फैन में मायूसी छा गई. Photo ITG
पवन सिंह नहीं पहुंचे तो उनके फैन में मायूसी छा गई. Photo ITG

भोजपुरी फिल्म जगत के अभिनेता और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मंगलवार को आरा सिविल कोर्ट पहुंची. जानकारी के अनुसार, वे अपने पति पवन सिंह के साथ वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में फैमिली कोर्ट में निर्धारित पेशी के सिलसिले में उपस्थित हुई है. हालांकि कि कोर्ट में पवन सिंह की भी आज पेशी होने वाली थी, लेकिन सूत्रों कि मानें तो पवन सिंह ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आज कोर्ट में पेश नहीं हुए. 

स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नहीं आए पवन सिंह
दरअसल, बिहार के आरा सिविल कोर्ट परिसर में उस समय हलचल बढ़ गई, जब भोजपुरी अभिनेता एवं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह फैमिली कोर्ट पहुंची. जानकारी के अनुसार, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले में आज अदालत में ‘रिकॉन्सिलिएशन’ यानी सुलह प्रक्रिया निर्धारित थी. इसी सिलसिले में दोनों पक्षों को कोर्ट में उपस्थित होना था. लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आज कोर्ट में पेश होने में असमर्थता जाहिर की.


पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के कोर्ट में उपस्थिति की सूचना मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क दिखा. पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति न बने. इस दौरान पवन सिंह के कोर्ट पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके प्रशंसकों की भीड़ कोर्ट परिसर के बाहर जुट गई.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
Pawan Singh
पवन सिंह को कोर्ट से मिली जमानत
पवन सिंह कोर्ट में पेश हुए. File Photo ITG
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को कोर्ट से मिली जमानत, जानें क्या है पूरा मामला?
Shweta Tiwari, Pawan Singh
भोजपुरी के इन मशहूर सितारों ने दो बार रचाई शादी, नहीं की समाज की परवाह
Khesari Lal Yadav Reaction News
'तुम ब्राह्मण कुल से हो, पैर मत छुओ', बच्चे से बोले खेसारी, हो गए ट्रोल
Advertisement

हालांकि जब पवन सिंह नहीं पहुंचे तो उनके जबरा फैन में मायूसी छा गई, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था सामान्य रही. मामले की सुनवाई और आगे की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement