aaj tak epaper in hindi

नए साल का जश्न मनाने विदेश चले बिहार के अधिकारी, अमेरिका बना पसंदीदा डेस्टिनेशन

बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में नए साल का जश्न मनाने विदेश जाने का ट्रेंड नजर आ रहा है. एक दर्जन से अधिक अधिकारियों ने विदेश दौरे के लिए छुट्टी ली है.

आईएएस अधिकारियों में विदेश दौरे का ट्रेंड
आईएएस अधिकारियों में विदेश दौरे का ट्रेंड

साल 2025 अब जाने वाला है. नए साल 2026 की शुरुआत में अब बस दो दिन बाकी हैं और नए साल का स्वागत करने के लिए लोग अपने-अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं. जश्न की तैयारियों की चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चित बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैयारी है. बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में विदेश दौरे पर नए साल का जश्न मनाने का ट्रेंड दिख रहा है.

बिहार के अधिकारियों ने क्रिसमस और नए साल के दौरान छुट्टियों को लेकर जो आवेदन दिए हैं, उसके मुताबिक तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी नए साल का जश्न विदेश में मनाएंगे. हालांकि, विदेश दौरे पर जाने वाले अधिकारियों की यह निजी यात्रा है, लेकिन इसके लिए नियमों के मुताबिक पूरी जानकारी साझा करते हुए छुट्टी के लिए आवेदन दिया है. दिसंबर से लेकर नए साल के जश्न तक बिहार के तकरीबन 16 अधिकारियों ने छुट्टी ली है. इनमें से ज्यादातर विदेशी दौरे पर हैं और न्यू ईयर का का जश्न भी वही मनाने की तैयारी में हैं.

विदेश दौरे पर जाने वाले अधिकारियों को अमेरिका के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका रास आ रहे हैं. नए साल के मौके पर छुट्टी लेने वाले अधिकारियों में आईपीएस से ज्यादा तादाद आईएएस अधिकारियों की है. साल के आखिर और नए साल की शुरुआत के मौके पर जिन अधिकारियों ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया, उनमें एक दर्जन ऐसे अधिकारी रहे जो अमेरिका गए. इसके बाद इंडोनेशिया अधिकारियों की दूसरी पसंद बना है. अधिकारियों के टूर प्लान में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, श्रीलंका, मस्कट और इस्तांबुल जैसी जगहें भी शामिल हैं.

कुछ अधिकारी तो ऐसे भी हैं, जो एक साथ तीन से चार देशों की यात्रा पर निकले हैं. विभागीय सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों की पहली पसंद अमेरिका बना है. जिन अधिकारियों ने अमेरिका दौरे पर जाने के लिए छुट्टी ली है, उनमें ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव आईएएस नंद किशोर शाह का नाम भी शामिल है. नंद किशोर शाह 27 दिन की यात्रा पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं और वह 4 दिसंबर से ही छुट्टी पर चल रहे हैं. आईएएस जे प्रियदर्शिनी भी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 90 दिन रहेंगी.

प्रियदर्शिनी ने 10 दिसंबर 2025 से 9 मार्च 2026 तक छुट्‌टी ली है. वह राजस्व और भूमि सुधार विभाग के भू-अभिलेख और परिमाप निदेशक के पद पर तैनात हैं. आईएएस जय प्रकाश सिंह जो भविष्य निधि निदेशालय के निदेशक के पद पर तैनात हैं, उन्होंने नए साल के मौके पर अमेरिका टूर के लिए छुट्टी ली है. जय प्रकाश सिंह अमेरिका के वर्जीनिया में 16 दिन बिताएंगे. सीतामढ़ी के डीएम आईएएस रिची पांडेय ने 15 दिन की छुट्टी ली है. रिची पांडेय ओमान की राजधानी मस्कट में रहेंगे. उन्होंने 20 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक छुट्टी ली है.

आईएएस गीता सिंह नए साल के मौके पर अमेरिका में रहेंगी. उन्होंने 22 दिसंबर 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक कुल 16 दिन की छुट्टी ली है. इनके अलावा आईएएस कृष्ण गुप्ता विदेश दौरे पर इंडोनेशिया गए हुए हैं. उन्होंने नए साल के मौके पर 36 दिन की छुट्टी ले रखी है. वे भागलपुर कहलगांव के एसडीओ हैं. आईएएस विक्रम सिंह नए साल के पहले ही इंडोनेशिया का टूर कर चुके हैं. उन्होंने 26 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक छुट्टियां बिताईं. विक्रम सिंह मधुबनी डीएम के पद पर तैनात हैं.

आईएएस अधिकारी आरिफ अहसन तुर्की की राजधानी इस्तांबुल की यात्रा पर रहे. वह शेखपुरा के डीएम पद पर तैनात हैं. आईपीएस गरिमा 4 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक छुट्टी पर रहेंगी. इस दौरान वह इंडोनेशिया का दौरा करेंगी. गरिमा एसडीपीओ सरैया हैं.

---- समाप्त ----
