पटना पहुंचीं साइना नेहवाल, बिहार में मिली पहली जीत को याद कर हुईं भावुक

पटना पहुंचीं दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बिहार से अपनी पुरानी यादें साझा कीं और कहा कि यहीं उन्होंने 2007 में पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था. उन्होंने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं. साइना नेहवाल कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थीं.

बिहार दौरे पर पटना पहुंची साइना नेहवाल (File Photo: PTI)
बिहार दौरे पर पटना पहुंची साइना नेहवाल (File Photo: PTI)

दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने सोमवार को पटना में बिहार से अपने खास रिश्ते का जिक्र किया. राज्य की राजधानी में मौजूद साइना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पटना आना उनके लिए हमेशा खास अनुभव होता है, क्योंकि यहीं उन्होंने अपने करियर की पहली राष्ट्रीय स्तर की जीत हासिल की थी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साइना ने 2007 की यादें साझा करते हुए बताया कि पटना में उन्होंने महिला एकल वर्ग में राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था, जो उनके करियर का अहम मोड़ साबित हुआ. 35 साल की साइना ने कहा कि बिहार की धरती से जुड़ी ये यादें आज भी उन्हें प्रेरित करती हैं.

खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की साइना नेहवाल ने की तारीफ

इस दौरान उन्होंने बिहार की खेल मंत्री और पूर्व अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज़ श्रेयसी सिंह की भी खुलकर सराहना की. साइना ने कहा कि श्रेयसी सिंह के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा लिया है और अब उन्हें सार्वजनिक जीवन में भी अहम भूमिका निभाते देखना गर्व की बात है.

साइना ने कहा, 'श्रेयसी और उनकी टीम बिहार में खेल ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है. राज्य में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. बैडमिंटन सहित कई खेलों में यहां अपार संभावनाएं मौजूद हैं.'

उन्होंने उम्मीद जताई कि बेहतर सुविधाएं मिलने से बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे. बता दें कि साइना नेहवाल कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थीं और खेल के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखती रही हैं.

 

