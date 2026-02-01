जज का ड्राइवर ही निकला पत्नी का कातिल, हाजीपुर में हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा

बिहार के हाजीपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. यहां एडीजे-4 जज के ड्राइवर ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले की जानकारी एसडीपीओ सदर ने दी है.

जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान अर्जुन कुमार के रूप में हुई है, जिसने अपनी 22 साल की पत्नी गुड़िया देवी की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना 29 जनवरी की रात करीब 11:15 बजे हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के चौहट्टा चौक के पास हुई थी.

शराब के नशे में पत्नी को मारी गोली

बताया जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने पड़ोसियों पर पानी गिराने के विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया था. आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने शुरुआती जांच में दो लोगों को हिरासत में भी लिया था.

हालांकि पुलिस की गहन जांच के दौरान घर के अंदर गोली चलने के अहम सुराग मिले. इन सुरागों के आधार पर पुलिस का शक आरोपी पति पर गया. आगे की जांच में यह साफ हो गया कि पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति अर्जुन कुमार ने ही की थी.

पड़ोसियों को फंसाने की रची साजिश

पुलिस ने बताया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है. जांच के दौरान उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया था. मामले में एसडीपीओ सदर सुबोध कुमार ने बताया कि जांच के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है.

