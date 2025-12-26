scorecardresearch
 
Bihar: तीन साल में तीन शादियां करने वाले पति की खुली पोल, गिरफ्तारी के बाद बोला मजबूरी में की

गोपालगंज में तीन साल में तीन शादियां करने का मामला सामने आया. पहली और दूसरी पत्नी के थाने पहुंचने पर बिना तलाक तीसरी शादी, दहेज उत्पीड़न और जबरन संबंध जैसे आरोप लगे. पुलिस ने आरोपी पति पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

तीन शादी करने वाला युवक गिरफ्तार (Photo: ITG)
बिहार के गोपालगंज जिले से तीन साल में तीन शादियां करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यह मामला तब उजागर हुआ जब पहली पत्नी खुशबू उर्फ अमृता और दूसरी पत्नी गुड़िया कुमारी मीरगंज थाने पहुंचीं और अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. दोनों पत्नियों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया.

पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के गौरूप समईल गांव का है. पहली पत्नी खुशबू ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2022 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के समय उसके पिता ने 20 ग्राम सोना, कई तोला चांदी और तीन लाख रुपये दिए थे. इसके बावजूद पति और ससुराल वालों द्वारा पांच लाख रुपये और कार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया. खुशबू ने जबरन संबंध बनाने और दहेज उत्पीड़न जैसे आरोप भी लगाए हैं.

दो पत्नियों की शिकायत से सामने आया तीन शादियों का मामला

दूसरी पत्नी गुड़िया कुमारी, जो सीवान जिले के गोरिया कोठी की रहने वाली है, ने बताया कि अप्रैल 2024 में उसकी शादी पिंटू बरनवाल से हुई थी. शादी के वक्त उसे यह जानकारी नहीं दी गई कि पिंटू पहले से शादीशुदा है. बाद में उसे पता चला कि बिना तलाक के उसके पति ने तीसरी शादी भी कर ली है. गुड़िया ने पति, उसकी मां और बहन के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

बिना तलाक तीसरी शादी और दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप

दोनों पत्नियों की शिकायत के बाद पुलिस ने पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. गिरफ्तारी के बाद पिंटू ने तीन शादियां करने को मजबूरी बताया. उसने कहा कि उसकी पत्नियां पत्नी धर्म का पालन नहीं करती थीं और दहेज के आरोप पूरी तरह झूठे हैं. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

