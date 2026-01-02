बिहार के गोपालगंज में 40 लाख का गांजा बरामद, 1.52 क्विंटल के साथ तस्कर गिरफ्तार

बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. बरौली थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने करीब 1.52 क्विंटल गांजा के साथ एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है. जब्त गांजा की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के बतरदेह गांव निवासी राधेश्याम भगत के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ की जा रही है.

गुप्त सूचना के आधार पर बरौली पुलिस की छापेमारी

सदर एसडीपीओ-2 राजेश कुमार ने बताया कि बरौली थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बतरदेह गांव में भारी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव में छापेमारी की.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 पैकेट में रखे गए करीब 1.52 क्विंटल गांजा को बरामद किया. मौके से राधेश्याम भगत को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार, बरामद गांजा की बाजार कीमत लगभग 40 लाख रुपये आंकी गई है.

गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ, नेटवर्क की जांच तेज

पुलिस अब गिरफ्तार नशे के सौदागर से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के आधार पर पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी है. इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी थी.

पुलिस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

नेपाल कनेक्शन की आशंका, हर बिंदु पर जांच

पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तार तस्कर के तार पड़ोसी देश नेपाल से भी जुड़े हो सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर बिंदु पर गहराई से जांच कर रही है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी गोपालगंज पुलिस नेपाल से जुड़े कई नशा तस्करों को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर चुकी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है.

