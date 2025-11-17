बिहार के गोपालगंज में पकड़ी गई एक करोड़ की विदेशी शराब, दो तस्कर गिरफ्तार

बिहार में शराबबंदी के बीच आए दिन अवैध शराब पकड़े जाने का सिलसिला जारी है. ताजा मामला गोपालगंज के कुचायकोट में सामने आया है. यहां पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से एक करोड़ रुपए की विदेश शराब जब्त की है. शराब की खेप को सोयाबीन की आड़ में पंजाब से लाई जा रही थी. इसके साथ ही पुलिस ने दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है.

कुचायकोट थाना प्रभारी दर्पण सुमन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि विदेशी शराब की एक बड़ी खेप यूपी के रास्ते पंजाब से बिहार लाई जा रही है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट पर यूपी से आने वाले वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान एक कंटेनर ट्रक संदिग्ध अवस्था में दिखा. उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर विदेशी शराब का जखीरा मिला.

गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि कंटेनर ट्रक से करीब 567 कार्टन यानी 5019.48 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया. इसके बाद ट्रक ड्राइवर सहित दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया. दोनों तस्कर मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं. इस मामले में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पर काम कर रहे हैं. शराब की कीमत एक करोड़ रुपये है.

विदेशी शराब की तस्करी की सूचना मिलने पर तलाश करती बिहार पुलिस. (Photo: ITG)

गोपालगंज में शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है. यूपी-बिहार सीमा पर स्थित इस क्षेत्र में आए दिन शराब की खेप पकड़ी जाती है. शराब के तस्कर पुलिस से बचने के लिए तरह-तरह के तरकीब अपनाते रहते हैं. इसके पहले आलू, प्याज, तरबूज, साइकिल पार्ट्स और फल आदि की आड़ में तस्करी की गई है. एक बार तो आर्मी ऑन ड्यूटी लिखे ट्रक से तस्करी पकड़ी गई थी.

इसके साथ ही तस्करी करके आई शराब की बिक्री भी बहुत अनोखे ढंग से की जाती है. इसके लिए बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है. कई बार तस्कर अपने शरीर में शराब बांधकर लोगों के घर तक डिलिवरी करते हैं. दो महीने पहले मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ था. इस दौरान 11 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें 8 महिलाएं शामिल थी.

शराब तस्करी के दौरान पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ भी सामने आता रहता है. खासकर गोपालगंज में यूपी-बिहार सीमा पर ऐसी घटनाएं ज्यादातर देखने को मिलती है. हालही में एक शराब तस्कर का पीछा करते वक्त एक होमगार्ड जवान अभिषेक शर्मा की मौत हो गई थी. वो कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंगाल खाड़ के रहने वाले थे. उनके दो बच्चों के सिर से पिता का साया हट चुका है.

