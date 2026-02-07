scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पप्पू यादव और 20 समर्थकों पर FIR, पुलिसकर्मियों को डराने-धमकाने का आरोप

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके 20 अज्ञात समर्थकों पर बुद्धा कॉलोनी थाना में सरकारी काम में बाधा और पुलिसकर्मियों को धमकाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है. यह कार्रवाई ड्यूटी के दौरान हुए विवाद के बाद की गई. इससे पहले पप्पू यादव को 1995 के मकान विवाद मामले में कोर्ट वारंट पर पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया. कोर्ट ने समन की अनदेखी पर सख्ती दिखाई थी. पप्पू यादव ने कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से जुड़ा बताया है.

Advertisement
X
पप्पू यादव और उनके 20 समर्थकों पर FIR दर्ज की गई है. Photo ITG
पप्पू यादव और उनके 20 समर्थकों पर FIR दर्ज की गई है. Photo ITG

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके 20 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ बुद्धा कॉलोनी थाना में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार सभी पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया है. बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हुए एक घटनाक्रम को लेकर विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. एफआईआर में पप्पू यादव के साथ 20 अज्ञात समर्थकों को भी नामजद किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?
बिहार की राजनीति में शुक्रवार रात उस समय हलचल तेज हो गई जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने एक पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई करीब तीन दशक पुराने मकान विवाद से जुड़े मामले में हुई है. आरोप है कि वर्ष 1995 में वह पटना स्थित एक मकान में किरायेदार के तौर पर रहने गए थे, लेकिन बाद में उसी जगह पर कार्यालय खोलकर कब्जा कर लिया. इस संबंध में मकान मालिक ने उस समय प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

बताया गया है कि कोर्ट ने इस केस में कई बार समन जारी कर उन्हें पेश होने को कहा, लेकिन वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद अदालत ने हाल ही में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया और गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया. कोर्ट के निर्देश के बाद पटना पुलिस ने शुक्रवार देर रात कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. रात उन्हें पुलिस सेल में रखा गया और अगले दिन अदालत में पेश करने की तैयारी की गई.

सम्बंधित ख़बरें

बस्ती में 300 लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है. (Photo: ITG)
300 लड़कियों का धर्मांतरण, अश्लील वीडियो बनाए! बस्ती कांड पर क्या बोले SP?
pappu yadav judicial custody in 31 year old case
'ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई', पप्पू यादव के अरेस्ट पर बोले राहुल गांधी
31 साल पुराने केस में अरेस्ट हुए पप्पू यादव. (Photo-PTI)
मुश्किल में पप्पू यादव, न्यायिक हिरासत के बाद इलाज के लिए PMCH में भर्ती
rahul gandhi priyanka gandhi and Pappu yadav
NEET छात्रा केस: पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राहुल-प्रियंका ने पूछा- किसे बचा रही है सरकार?
Case number 552 Bawana 1995 involving IPC sections 419, 420, 487, 448, 506 and 120B
आधी रात क्यों गिरफ्तार हुए पप्पू यादव?
Advertisement

गिरफ्तारी की क्या रही वजह?
गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता आगे क्या होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि NEET छात्रा के मुद्दे को उठाने की वजह से बिहार सरकार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की ओर से उन पर दबाव बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि वे झुकने वाले नहीं हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं.

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सादी वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेरा, जिससे उन्हें खतरे का अंदेशा हुआ. उनके अनुसार लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पटना पहुंचे थे. उन्होंने सफाई दी कि मामला बहुत पुराना है और जमानत की प्रक्रिया टूटने के कारण उन्हें बुलाया गया था. पप्पू यादव ने कहा कि वे सच के रास्ते पर डटे रहेंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement