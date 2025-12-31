scorecardresearch
 
पढ़ाई की डांट बनी मौत की वजह? दरभंगा में 11वीं की छात्रा राजनंदनी की लाश नदी में मिली, 26 दिसंबर से थी लापता

दरभंगा में 26 दिसंबर से लापता ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा राजनंदनी का शव आज बागमती नदी में तैरता मिला. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, परिजनों ने नगर थाना में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. परिजनों का कहना है कि पढ़ाई को लेकर डांट के बाद वह घर से निकल गई थी.

मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Prahalad Kumar/ITG)

दरभंगा जिले में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बागमती नदी में एक किशोरी का शव तैरता हुआ मिला. मृतका की पहचान ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा राजनंदनी कुमारी के रूप में हुई है, जो 26 दिसंबर से लापता थी. शव मिलने की खबर फैलते ही नदी किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच अस्पताल भेजा गया.

राजनंदनी का घर दरभंगा के रत्नोपट्टी मोहल्ले में है, जबकि उसका शव पास के ही बाजितपुर मोहल्ले के समीप नदी में मिला. दोनों मोहल्ले बागमती नदी के किनारे बसे हुए हैं और एक-दूसरे से सटे हुए हैं. स्थानीय लोगों ने सबसे पहले नदी में शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी.

यह भी पढ़ें: बिहार में भूमाफिया–बालू माफिया की उलटी गिनती शुरू, दरभंगा का रिजवान उर्फ राजा ED की लिस्ट में सबसे ऊपर

26 दिसंबर से थी लापता, परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत

जानकारी के अनुसार, राजनंदनी ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा थी. 26 दिसंबर को पढ़ाई-लिखाई को लेकर परिवार के लोगों ने उसे डांट-फटकार लगाई थी. इसी बात से नाराज होकर वह घर से बिना कुछ बताए निकल गई. काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका.

इसके बाद परिवार ने नगर थाना में उसकी गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और शहर के अलग-अलग इलाकों में लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. कुछ फुटेज में 27 दिसंबर को राजनंदनी अकेले चलते हुए दिखाई दी, लेकिन उसके बाद किसी कैमरे में उसकी आगे की गतिविधि नजर नहीं आई.

दरभंगा

SDPO ने जताई आत्महत्या की आशंका, जांच जारी

दरभंगा सदर के एसडीपीओ राजीव कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बागमती नदी से एक लड़की का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान हो चुकी है. उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में पढ़ाई को लेकर मां से विवाद का जिक्र है. प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि परिजनों ने कुछ अन्य शंकाएं भी जाहिर की हैं, जिनकी जांच की जाएगी.

एसडीपीओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

पिता ने की पहचान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

वहीं, मृतका के पिता अर्जुन साह ने बताया कि 26 दिसंबर को उनकी बेटी घर से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी. उन्होंने कहा कि काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया था. शनिवार को नदी से मिले शव की पहचान उन्होंने अपनी बेटी के रूप में की.

फिलहाल पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि मामला आत्महत्या का है या किसी अन्य कारण से मौत हुई है.

---- समाप्त ----
