ट्रक में बना रखा था सीक्रेट चैंबर... इंजन के पास लदे थे पशु आहार के बोरे, खोलते ही दंग रह गए अफसर

बिहार के दरभंगा में उत्पाद विभाग की टीम चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक ट्रक को रोका. जब जांच की गई तो सामने आया कि ट्रक में इंजन के पास एक सीक्रेट चैंबर बना हुआ है. उसमें पशु आहार लदा था. ये बोरे अफसरों को गुमराह करने के लिए लादे गए थे, लेकिन जैसे ही बोरे हटाए गए, अंदर छुपा अवैध शराब का जखीरा देख अधिकारी दंग रह गए.

ट्रक में बना रखा था सीक्रेट चैंबर. (Photo: Screengrab)
बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं. दरभंगा में ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की है. हैरानी की बात यह रही कि शराब को ट्रक में पशु आहार की आड़ में इस तरह छुपाया गया था कि पहली नजर में किसी को शक तक न हो. कार्रवाई के दौरान दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल किए गए ट्रक को जब्त कर लिया गया है.

यह पूरी कार्रवाई उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई. सूचना मिली थी कि एक ट्रक पशु आहार की आड़ में अवैध शराब लेकर दरभंगा से गुजरने वाला है. इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने पुल के नजदीक घेराबंदी कर जांच अभियान शुरू किया. इसी दौरान एक ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे टीम ने रोक लिया.

शुरुआत में ट्रक पूरी तरह से पशु आहार से लदा नजर आया. ट्रक के चालक और खलासी ने भी यही दावा किया कि वह पशु आहार लेकर जा रहे हैं. लेकिन जब उत्पाद विभाग की टीम ने गहन जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आने लगी. अधिकारियों ने ट्रक के इंजन के पास एक स्पेशल तहखाना देखा. जब उस हिस्से को खोला गया और पशु आहार के बोरे हटाए गए तो अधिकारी भी दंग रह गए.

यह भी पढ़ें: गोपालगंज: शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 5 जवान घायल

जांच के दौरान ट्रक के भीतर से 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई. शराब को बेहद चालाकी से इंजन के पास बने गुप्त तहखाने और पशु आहार के बोरों के बीच छुपाकर रखा गया था, ताकि किसी को शक न हो. उत्पाद विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह शराब नए वर्ष के जश्न को देखते हुए खपाने के लिए मंगवाई गई थी, ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके.

Darbhanga Secret Chamber Truck Illegal Liquor Hidden Animal Feed

मौके से उत्पाद विभाग ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि शराब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पशु आहार की आड़ ली जा रही थी. यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस तस्करी के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं.

इस मामले में उत्पाद विभाग के एएसआई राम कैलाश ने बताया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. राम कैलाश ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में उत्पाद विभाग का अभियान और तेज किया जाएगा. अवैध शराब कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
    Advertisement