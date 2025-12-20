scorecardresearch
 
दरभंगा में शीतलहर के साथ शुरू हुआ कड़ाके की ठंड... स्कूल बंद, अलाव और कंबल से राहत अभियान शुरू

दरभंगा में पिछले दो दिनों से शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर तेज हो गया है. घने कुहासे और ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित है. हालात को देखते हुए डीएम कौशल कुमार के निर्देश पर एक से आठवीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 22 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं. नगर निगम को अलाव जलाने और जरूरतमंदों में कंबल बांटने के निर्देश दिए गए हैं.

ठंड का प्रचंड प्रहार!(Photo: Prahalad Kumar/ITG)
ठंड का प्रचंड प्रहार!(Photo: Prahalad Kumar/ITG)

बिहार के दरभंगा में पिछले दो दिनों से अचानक तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जिले में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर साफ नजर आने लगा है. सुबह के समय घना कुहासा पूरे शहर को ढक लेता है और दिन में भी सूर्य देवता के दर्शन मुश्किल हो गए हैं. ठंडी और शरीर को झकझोर देने वाली हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं. हालात की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी किए आदेश

दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक से आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 22 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है, ताकि बच्चों को ठंड से सुरक्षित रखा जा सके.

जिलाधिकारी ने बताया कि शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है.

अलाव जलाने के निर्देश, नगर निगम अलर्ट

जिलाधिकारी कौशल कुमार ने दरभंगा नगर निगम को शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर सरकारी अलाव जलाने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी सरकारी अलाव की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके.

उन्होंने बताया कि अलाव की व्यवस्था आज से ही शुरू कर दी जाएगी. ठंड से बचाव के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

जल्द बंटेंगे कंबल, लोगों से अपील

जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि बढ़ती ठंड को देखते हुए जल्द ही जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा. इसके अलावा देर रात सड़कों पर काम करने वाले लोगों के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.

उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि अत्यधिक ठंड के कारण बिना वजह घर से बाहर न निकलें और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम करें. प्रशासन ने साफ कहा है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और ठंड से बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

