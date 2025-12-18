दरभंगा में भीषण सड़क हादसा... आवारा पशु बचाते हुए नहर में गिरी कार, तीन दोस्तों की मौके पर मौत

दरभंगा जिले के नेहरा थाना क्षेत्र के नेहरा गांव में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. आवारा पशु को बचाने के प्रयास में एक कार सड़क से फिसलकर करीब 15 फीट नीचे नहर में जा गिरी. हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान शंभू कुमार यादव, अजय कुमार साहनी और सुजीत कुमार साहनी के रूप में हुई है.

और पढ़ें

तीनों आपस में गहरे दोस्त थे और नेहरा गांव के ही निवासी थे. हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया. एक साथ तीन युवकों की असमय मौत से हर घर में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें: आय से 1.46 करोड़ ज्यादा संपत्ति का आरोप: दरभंगा में जूनियर इंजीनियर अंसारुल हक के 4 ठिकानों पर निगरानी विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी

रिश्तेदार के घर से लौटते वक्त हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, तीनों दोस्त अपने एक रिश्तेदार के घर से देर रात कार से लौट रहे थे. गांव पहुंचने से कुछ पहले अचानक सड़क पर एक आवारा पशु आ गया. उसे बचाने के चक्कर में कार चालक ने ब्रेक लगाया, लेकिन घने कोहरे के कारण सड़क किनारे की स्थिति का अंदाजा नहीं लग सका. कार असंतुलित होकर सड़क किनारे बने नहर में जा गिरी.

Advertisement

कार गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने प्रयास से तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए

घटना की सूचना पर नेहरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH) भेज दिया. पोस्टमार्टम हाउस में भी शवों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही.

तीनों परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

ग्रामीणों के अनुसार, मृतक शंभू कुमार यादव किसान थे और परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे. अजय कुमार साहनी मखाना और मछली के व्यवसाय से जुड़े थे, जबकि सुजीत कुमार साहनी की पत्नी छह माह की गर्भवती है. तीनों की उम्र 30 वर्ष से कम बताई जा रही है.

पूर्व मुखिया ने की मुआवजे और सुरक्षा की मांग

घटना की पुष्टि गांव के पूर्व मुखिया श्याम साहनी ने की. उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर हादसा हुआ है, वहां पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. सड़क किनारे नहर होने से हमेशा खतरा बना रहता है. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

---- समाप्त ----