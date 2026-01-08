झारखंड में कड़ाके की ठंड, रांची के सभी स्कूल बंद, जानिए खुलने की तारीख, 'येलो अलर्ट' जारी

झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इसी को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी श्रेणियों के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है. यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

और पढ़ें

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सभी कक्षाएं बंद रहेंगी. यह आदेश सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और सभी निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा. इससे पहले स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है.

हजारीबाग, खूंटी और डालटेनगंज सबसे ज्यादा ठिठुरन

इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रांची सहित झारखंड के 13 जिलों में शीतलहर को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जो शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा. जिन अन्य जिलों में ठंड का प्रकोप रहने की संभावना जताई गई है, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड में यह ठंड उत्तर-पश्चिमी हवाओं के निचले क्षोभमंडलीय स्तर पर सक्रिय होने के कारण बढ़ी है. रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, जबकि उसके बाद अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

Advertisement

उत्तर-पश्चिमी हवाओं से बढ़ी ठंड

राज्य में ठंड का असर तापमान के आंकड़ों में भी साफ नजर आ रहा है. हजारीबाग में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं खूंटी में 3.2, डालटेनगंज में 3.4 और लोहरदगा में 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने शुक्रवार से अगले दिन तक के लिए भी नौ जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.

---- समाप्त ----