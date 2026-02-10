'मैं JJD परिवार की तरफ से…' तेज प्रताप ने दी राजपाल यादव के परिवार को 11 लाख की आर्थिक मदद

बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव इस समय तिहाड़ जेल में हैं. चेक बाउंस और कर्ज से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने जेल में आत्मसमर्पण कर दिया. राजपाल यादव अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और यादगार किरदारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वह एक कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया था. 2 फरवरी को कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद राजपाल ने कुछ समय की मोहलत के लिए याचिका दायर की थी. लेकिन 4 फरवरी को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में किया सरेंडर

यह मामला साल 2010 से जुड़ा है. राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. आरोप है कि पैसे लौटाने के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हो गए. इसके बाद संबंधित कंपनी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया.

ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को छह महीने की सजा सुनाई थी. हालांकि 2024 में हाई कोर्ट ने इस सजा पर अस्थायी रोक लगा दी थी. लेकिन शिकायतकर्ता को पैसे लौटाने का वादा पूरा न होने पर अब हाई कोर्ट ने सरेंडर का आदेश दे दिया. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून का पालन करने वालों को ही इनाम मिलता है, अवमानना करने वालों को नहीं.

2010 में फिल्म के लिए लिया था 5 करोड़ का लोन

राजपाल यादव ने जेल जाने के बजाय रकम क्यों नहीं चुकाई, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और न ही कोई मदद करने वाला है. इस बीच राजपाल यादव के परिवार की स्थिति को लेकर राजनीतिक और फिल्म जगत से समर्थन सामने आने लगा है. जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने राजपाल यादव के परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

तेजप्रताप यादव ने परिवार को 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी

तेजप्रताप यादव ने कहा कि उन्हें अपने बड़े भाई राव इंदरजीत यादव की पोस्ट के माध्यम से राजपाल यादव के परिवार की पीड़ा की जानकारी मिली. साथ ही उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में वह और पूरा JJD परिवार शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है.

मुझे अभी मेरे बड़े भाई राव इंदरजीत यादव जी की पोस्ट के माध्यम से माननीय राजपाल यादव जी के परिवार की पीड़ा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई।

इस अत्यंत कठिन समय में मैं और मेरा पूरा JJD (जन शक्ति जनता दल) परिवार, उनके शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना और मजबूती से खड़ा है।



— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) February 10, 2026

मानवीय करुणा और सहयोग की भावना से तेजप्रताप यादव ने JJD परिवार की ओर से 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात कही है. इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी राजपाल यादव के समर्थन में सामने आए हैं.

— sonu sood (@SonuSood) February 10, 2026

सोनू सूद ने इंडस्ट्री से राजपाल यादव के समर्थन में आगे आने की अपील की

सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजपाल यादव एक बेहद टैलेंटेड अभिनेता हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई यादगार किरदार दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिंदगी कभी-कभी नाइंसाफी कर जाती है, यह टैलेंट की कमी नहीं बल्कि समय की मार होती है. सोनू सूद ने फिल्म इंडस्ट्री से अपील की है कि वह आगे आकर राजपाल यादव की मदद करें और सहयोग करें. राजपाल यादव के इस मुश्किल दौर में मिल रहा समर्थन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.



