scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे बेपटरी, 3 नदी में गिरे... बिहार के जमुई में बड़ा हादसा

बिहार के जमुई में दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर सीमेंट लदी मालगाड़ी के करीब दर्जनभर डिब्बे पटरी से उतर गए हैं. शनिवार रात हुए हादसे में तीन डिब्बे बरुआ नदी पुल के नीचे गिर गए, जिससे अप-डाउन लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है.

Advertisement
X
जमुई में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 12 डिब्बे. (Photo: ITG)
जमुई में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 12 डिब्बे. (Photo: ITG)

दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग के आसनसोल रेल डिवीजन में जमुई जिले के टेलवा बाजार हॉल्ट के पास शनिवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया. जसीडीह से झाझा की ओर जा रही सीमेंट से लदी मालगाड़ी के डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. इस दुर्घटना में मालगाड़ी के लगभग एक दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से तीन डिब्बे बरुआ नदी के पुल से नीचे गिर गए. जबकि कई अन्य डिब्बे एक-दूसरे पर चढ़ गए हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना की जानकारी के अनुसार, ये हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ. हादसा पुल संख्या 676 और पोल संख्या 344/18 के पास हुआ. मालगाड़ी में बड़ी मात्रा में सीमेंट लोड था जो पटरी से उतरने के बाद इधर-उधर बिखर गया. इस दुर्घटना से जसीडीह-झाझा रेलखंड की अप और डाउन दोनों लाइनें पूरी तरह ठप हो गईं, जिससे दिल्ली-हावड़ा मुख्य मार्ग पर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

मौके पर नहीं पहुंचे आला अधिकारी

सम्बंधित ख़बरें

vijay kumar sinha
'अब चेतावनी नहीं, कार्रवाई का समय', भूमि माफियाओं पर सख्त हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
Thawe Temple Golden Jewellery Theft Case
बिहार के थावे मंदिर लूटकांड में बड़ी कामयाबी, पुलिस एनकाउंटर के बाद आरोपी अरेस्ट
राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को लेकर जेडीयू और आरजेडी में तकरार (Photo: PTI)
'राबड़ी आवास में है तहखाना...', JDU ने जताई आशंका, RJD ने दी खुदाई की चुनौती
हाजीपुर में नदी के किनारे बन रही थी शराब
फॉर्च्यूनर से कार टकराने पर चाकू से गोदा

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही रेल पुलिस, आरपीएफ और रेलवे के तकनीकी कर्मी मौके पर पहुंच गए. राहत की बात ये है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. हालांकि, रात का समय और घने कोहरे के कारण बचाव कार्य में देरी हो रही है, क्योंकि उच्च अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं. जिसकी वजह से अभी बचाव कार्य भी शुरू नहीं किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement