सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे बेपटरी, 3 नदी में गिरे... बिहार के जमुई में बड़ा हादसा

दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग के आसनसोल रेल डिवीजन में जमुई जिले के टेलवा बाजार हॉल्ट के पास शनिवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा हो गया. जसीडीह से झाझा की ओर जा रही सीमेंट से लदी मालगाड़ी के डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. इस दुर्घटना में मालगाड़ी के लगभग एक दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें से तीन डिब्बे बरुआ नदी के पुल से नीचे गिर गए. जबकि कई अन्य डिब्बे एक-दूसरे पर चढ़ गए हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना की जानकारी के अनुसार, ये हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ. हादसा पुल संख्या 676 और पोल संख्या 344/18 के पास हुआ. मालगाड़ी में बड़ी मात्रा में सीमेंट लोड था जो पटरी से उतरने के बाद इधर-उधर बिखर गया. इस दुर्घटना से जसीडीह-झाझा रेलखंड की अप और डाउन दोनों लाइनें पूरी तरह ठप हो गईं, जिससे दिल्ली-हावड़ा मुख्य मार्ग पर रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

मौके पर नहीं पहुंचे आला अधिकारी

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही रेल पुलिस, आरपीएफ और रेलवे के तकनीकी कर्मी मौके पर पहुंच गए. राहत की बात ये है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है. हालांकि, रात का समय और घने कोहरे के कारण बचाव कार्य में देरी हो रही है, क्योंकि उच्च अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं. जिसकी वजह से अभी बचाव कार्य भी शुरू नहीं किया गया है.

