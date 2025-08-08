scorecardresearch
 

'ये बिहार के भाग्योदय की शुरुआत है, माता सीता मंदिर मातृत्व शक्ति को समर्पित...', बिहार के पुनौरा धाम में भूमि पूजन के बाद बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "श्रीराम से माता सीता की पहली बार जहां मुलाकात हुई, वहां से लवकुश के जन्म स्थान और मां सीता के अंतिम निवास सभी स्थानों को पुनर्जीवित करके हमारे देश की मातृ शक्ति को समर्पित किया जाएगा."

बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे अमित शाह (Photo: PTI/File)
बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे अमित शाह (Photo: PTI/File)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के पुनौरा धाम पहुंचे हैं. उन्होंने यहां पर माता सीता मंदिर के भूमिपूजन के बाद जनता को संबोधित किया. अमित शाह ने कहा, "हमारे मिथिलांचल की संस्कृति केवल यहीं की संस्कृति नहीं है, बल्कि पूरे भारत का गहना है. आज का दिन एक तरह से बहुत शुभ दिन है. यहां सालों पहले रामायण काल में राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया और वहीं से मां जानकी प्रकट हुईं. मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद दिया है. यह न केवल बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए शुभांकर बनने वाला है."

उन्होंने आगे कहा कि श्रीराम से माता सीता की पहली बार जहां मुलाकात हुई, वहां से लवकुश के जन्म स्थान और मां सीता के अंतिम निवास सभी स्थानों को पुनर्जीवित करके हमारे देश की मातृ शक्ति को समर्पित किया जाएगा. 

अमित शाह ने कहा, "भारत की संस्कृति में मां सीता का स्थान अनन्य है. एक ही जीवन में आदर्श पत्नी, बेटी, मां और राजमाता सभी स्वरूपों को उन्होंने चरितार्थ किया था. मां सीता की जन्मभूमि पर बड़ा महिमामंडन होने वाला है. ये बिहार के भाग्योदय की शुरुआत है, माता सीता का मंदिर मातृत्व शक्ति को समर्पित है."

करोड़ों की लागत से बनेगा स्मारक और मंदिर

केंद्रीय मंत्री शाह ने आगे बताया 890 करोड़ रुपए की लागत से यहां मान जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम किया जाएगा. यहां पर परिक्रमा प्लॉट, धार्मिक जल स्रोतों का निर्माण, चिकित्सा सुविधा और रामायण की कथाएं बनाने का बड़ा प्रयास किया जाएगा. थ्री डी अनुभव से हमारे युवा श्रीराम के साथ माता जानकी के जीवन के सभी प्रसंगों को देख पाएंगे. 

अमित शाह ने कहा, "मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया. शारदा सिन्हा जी को 2018 में पद्म भूषण मिला और 2025 में मरणोपरान्त पद्म विभूषण से सम्मानित करके मिथिला की कला का सम्मान किया गया. वाजपेयी जी ने मैथिली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया और मोदी जी ने वैश्विक मंच पर मिथिला की कला को आगे बढ़ाया. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मिथिलांचल की कला भेंट की गई."

उन्होंने आगे कहा कि हमारी संस्कृति हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान करती है. आज भी छोटा बच्चा राम का नाम बोलेगा, तो सीता मां का नाम बोलात है और कहता है सीताराम. सीता माता का ये मंदिर माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषा भारती सभी का सम्मान बनेगा. 

'मोदी जी के आशीर्वाद से...'

अमित शाह ने बीजेपी सरकार के धार्मिक कार्यों का जिक्र करते हुए कहा, "मोदी जी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया. काशी विश्वनाथ कोरिडोर बनाया. उज्जैन में कोरिडोर बनाया. कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया. उनके ही आशीर्वाद से यहां पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है. यह हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है."

'आतंकी पाकिस्तान भाग जाते थे...'

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "भारत की सुरक्षा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं. एक वक्त था कि देश में बम धमाके होते थे और आतंकी पाकिस्तान भाग जाते थे. मोदी जी की सरकार आई. उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की. पुलवामा में हमला किया हमने एयरस्ट्राइक की. पहलगाम में हमला किया, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का फसाया किया. लालू एंड कंपनी संसद में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही थी."

