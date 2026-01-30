scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: 'कफन बांधकर चलता हूं, एक्शन से नहीं डरूंगा', डिप्टी CM विजय सिन्हा ने दिया अल्टीमेटम

बिहार के भूमि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अफसरों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि वो सिर पर कफन बांधकर चलते हैं और कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे. भूमाफियाओं और उनसे मिलीभगत करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी. जांच के बाद दोषी पाए जाने पर सस्पेंशन तय है.

Advertisement
X
भूमाफियाओं को डिप्टी सीएम ने दी चेतावनी (Photo: Screengrab)
भूमाफियाओं को डिप्टी सीएम ने दी चेतावनी (Photo: Screengrab)

बिहार में भूमि राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाए हैं. अधिकारियों और कर्मचारियों को खुली चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से वे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो 'सिर पर कफन बांधकर चलते हैं'. भूमाफियाओं और उनसे मिलीभगत करने वाले अफसरों पर सीधा हमला बोलते हुए विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि कानून के दायरे में रहकर हर दोषी पर कार्रवाई होगी.

'कफन बांधकर चलता हूं', भूमाफियाओं पर सख्त रुख

विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत ही माफियाओं और अपराधियों से लड़ते हुए की है. उन्होंने कहा, 'मैं जब पहला चुनाव लड़ा था, तब भी माफियाओं और अपराधियों से ही लड़ा था, हमेशा कफन बांधकर चलता हूं, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं. 

सम्बंधित ख़बरें

Bihar's development model has gaps between paper and ground reality
बिहार के अररिया में सुशासन मॉडल की सच्चाई, देखें ये रिपोर्ट
traffic police slapped biker during vehicle check in muzaffarpur
Viral Video: ट्रैफिक पुलिस की दबंगई, कागजात पूरे फिर भी जड़ा थप्पड़
स्कूटी सवारों के पास मिले 12 लाख रुपये कैश. (Photo: Representational)
स्कूटी सवार युवक-युवती के पास मिले 12 लाख कैश, दोनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू
अररिया से किशनगंज तक अधूरे प्रोजेक्ट्स (Photo: Screengrab)
Bihar: पुल बना पर एप्रोच रोड गायब, एप्रोच रोड बनी तो मुख्य पुल नदारद
आरोपी बेंगलुरु से गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
UGC विवाद पर PM मोदी को गाली और जान से मारने की धमकी देने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे

डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे. जनता के हित में जो सही होगा, वही किया जाएगा और कानून-नियम के तहत किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा.

जब उनसे पूछा गया कि उनकी कार्रवाई से अंचलाधिकारी (सीओ) और अन्य अफसरों में नाराजगी है और वो धरना दे रहे हैं, तो विजय सिन्हा ने इसे संवेदनशीलता से जोड़ते हुए कहा कि जो लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं और गरीबों के बहते आंसू पोंछना चाहते हैं, वही इस लड़ाई को समझेंगे. उन्होंने कहा कि विरोध वही लोग करेंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दलालों, बिचौलियों और भूमाफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं.

Advertisement

डिप्टी सीएम ने अफसरों को दी खुली चेतावनी

विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आई है और उसके पुख्ता सबूत मिले हैं, तो कार्रवाई जरूर होगी. उन्होंने बताया कि कई मामलों में एक नहीं, बल्कि कई शिकायतें आई हैं, जिनमें मोबाइल चैट और ऑडियो जैसे प्रमाण भी सामने आए हैं. 

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बिना पूरी जांच के किसी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. यदि आरोप गलत पाए गए, तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई होगी, और यदि आरोप सही साबित हुए, तो दोषी अफसरों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग बिना अनुमति और रजिस्ट्रेशन के सरकारी बैठक में घुसकर सीओ के पक्ष में बोलने लगे थे, जिन्हें सावधान किया गया है कि सरकारी काम में बाधा न डालें. विजय सिन्हा ने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या सरकार के लिए नहीं, बल्कि बिहार की जनता के लिए है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement