बिहार: गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, पुलिस से ग्रामीणों की झड़प

बिहार के गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में एक युवक की घर से बुलाकर हत्या कर शव को खेत में फेंक दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवक का शव गांव के बाहर खेत से बरामद किया गया है. घटना कटेया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक कांग्रेस कुशवाहा का 25 वर्षीय पुत्र अनील कुशवाहा बताया गया है. वही घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

युवक की हत्या कर खेत मे फेंक दिया शव

बताया जाता है कि कटेया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के कांग्रेस कुशवाहा के पुत्र अनील कुशवाहा शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया. इसी दौरान किसी ने उसे फोन कर बुलाया और साजिश के तहत गला दबाकर हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया. शनिवार की सुबह गांव के बाहर खेत मे उसका शव पड़ा हुआ मिला. युवक की हत्या के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया और लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर हंगामा करने लगे.

पुलिस से अभिरक्षा से आरोपी को कब्जे में लेने की कोशिश की

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जा रही थी, इसी दौरान आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को जबरन पुलिस अभिरक्षा से छीनने का प्रयास किया. किसी तरह पुलिस ने आरोपी को बचाकर एक मकान में ले गई. आक्रोशित भीड़ पूरे मकान को घेर आरोपी को जान से मारने पर उतारू थी. इस दौरान पुलिस व ग्रामीणों में हल्की झड़प हुई.

हथुआ एसडीपीओ ने पहुंच संभाली स्थिति

घटना के बाद हालात बिगड़ते देख हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने मौके पर पहुंच दोषियों पर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन देकर उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गांव में कैम्प कर रही पुलिस

युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एहतियात के तौर गांव कई थानों की पुलिस कैम्प कर रही है.

प्रेम प्रसंग में घर से बुलाकर हत्या की आशंका

परिजनों ने युवक अनील कुशवाहा की हत्या प्रेम प्रसंग में किए जाने की आशंका जताई है. दबी जुबान कुछ लोगों का कहना था कि मृतक अनील का गांव की ही एक लडक़ी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बात को लेकर लड़की के घर वालों द्वारा कई बार आपत्ति जताई गई थी, संभावना है कि इसी बात को लेकर अनील की हत्या की गई है.

पूरे मामले में पुलिस ने कही ये बात

इस संबंध में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि कटेया थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव में एक 25 वर्षीय युवक अनील कुशवाहा की गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है. प्रथमदृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है और इसी मामले में हत्या की बात सामने आ रही है. छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

