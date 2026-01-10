scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार: गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, पुलिस से ग्रामीणों की झड़प

गोपालगंज के मोहनपुर गांव में 25 वर्षीय अनील कुशवाहा को प्रेम प्रसंग को लेकर घर से बुलाकर गला दबाकर हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया. घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया और लोग सड़क जाम कर हंगामा करने लगे. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और जांच शुरू की. हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया. प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है.

Advertisement
X
युवक की हत्या कर शव को खेत मे फेंक दिया. (Photo: Screengrab)
युवक की हत्या कर शव को खेत मे फेंक दिया. (Photo: Screengrab)

बिहार के गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में एक युवक की घर से बुलाकर हत्या कर शव को खेत में फेंक दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवक का शव गांव के बाहर खेत से बरामद किया गया है. घटना कटेया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक कांग्रेस कुशवाहा का 25 वर्षीय पुत्र अनील कुशवाहा बताया गया है. वही घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

युवक की हत्या कर खेत मे फेंक दिया शव
बताया जाता है कि कटेया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के कांग्रेस कुशवाहा के पुत्र अनील कुशवाहा शुक्रवार की रात खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया. इसी दौरान किसी ने उसे फोन कर बुलाया और साजिश के तहत गला दबाकर हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया. शनिवार की सुबह गांव के बाहर खेत मे उसका शव पड़ा हुआ मिला. युवक की हत्या के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया और लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर हंगामा करने लगे.

पुलिस से अभिरक्षा से आरोपी को कब्जे में लेने की कोशिश की
सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जा रही थी, इसी दौरान आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को जबरन पुलिस अभिरक्षा से छीनने का प्रयास किया. किसी तरह पुलिस ने आरोपी को बचाकर एक मकान में ले गई. आक्रोशित भीड़ पूरे मकान को घेर आरोपी को जान से मारने पर उतारू थी. इस दौरान पुलिस व ग्रामीणों में हल्की झड़प हुई.

सम्बंधित ख़बरें

हिरासत में लिया गया शख्स कश्मीर के शोपियां का बताया जा रहा है. Photo ITG
अयोध्या: राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध, नमाज पढ़ते हिरासत में लिया गया कश्मीरी शख्स
सांप ने युवक को डंसा (Photo: Screengrab)
सांप ने डंसा तो तीन-तीन कोबरा लेकर अस्पताल पहुंच गया युवक और फिर...
केसी त्यागी की JDU से छुट्टी, जानें पार्टी ने क्यों लिया ये एक्शन
RJD supremo Lalu Yadav's daughter Rohini Acharya targeted the party leadership in a scathing social media post
'महान विरासत मिटाने के लिए अपने ही काफी...', रोहिणी आचार्य ने इस बार किस पर साधा निशाना?
JDU and KC Tyagi part Ways
केसी त्यागी की JDU से छुट्टी! पार्टी बोली- हमारा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं
Advertisement

हथुआ एसडीपीओ ने पहुंच संभाली स्थिति
घटना के बाद हालात बिगड़ते देख हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने मौके पर पहुंच दोषियों पर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन देकर उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गांव में कैम्प कर रही पुलिस
युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एहतियात के तौर गांव कई थानों की पुलिस कैम्प कर रही है.

प्रेम प्रसंग में घर से बुलाकर हत्या की आशंका
परिजनों ने युवक अनील कुशवाहा की हत्या प्रेम प्रसंग में किए जाने की आशंका जताई है. दबी जुबान कुछ लोगों का कहना था कि मृतक अनील का गांव की ही एक लडक़ी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बात को लेकर लड़की के घर वालों द्वारा कई बार आपत्ति जताई गई थी, संभावना है कि इसी बात को लेकर अनील की हत्या की गई है.

पूरे मामले में पुलिस ने कही ये बात
इस संबंध में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि कटेया थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव में एक 25 वर्षीय युवक अनील कुशवाहा की गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है. प्रथमदृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है और इसी मामले में हत्या की बात सामने आ रही है. छह लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement