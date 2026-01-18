scorecardresearch
 
बिहार के प्रवासियों को होली गिफ्ट! घर लौटने के लिए नीतीश सरकार चलाएगी 200 बसें, जानें कब से होगी बुकिंग

होली के मौके पर बिहार लौटने वाले प्रवासी लोगों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरी योजना तैयार की है. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 15 फरवरी से 15 मार्च तक 200 से अधिक अंतरराज्यीय फेस्टिवल बसों का संचालन करेगा. इन बसों की टिकट बुकिंग 1 फरवरी से शुरू होगी.

BSRTC द्वारा होली के मौके पर 200 बसें चलाई जाएंगी. (Photo: bsrtc.bihar.gov.in)
BSRTC द्वारा होली के मौके पर 200 बसें चलाई जाएंगी. (Photo: bsrtc.bihar.gov.in)

होली के त्योहारी सीजन में प्रवासी बिहारियों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती यात्रा सुविधा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी तैयारी की है. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की ओर से होली को लेकर विशेष फेस्टिवल बसों के संचालन की योजना बनाई गई है. इसके तहत 15 फरवरी से 15 मार्च तक करीब 200 अंतरराज्यीय फेस्टिवल बसें चलाई जाएंगी.

इन बसों में एसी डीलक्स और नॉन-एसी डीलक्स श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध होंगी. प्रत्येक बस में 50 से 60 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी. इन फेस्टिवल बसों के लिए टिकट बुकिंग की शुरुआत 1 फरवरी से की जाएगी. यात्रियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से किराए में विशेष छूट देने की भी तैयारी की जा रही है.

परिवहन विभाग के मुताबिक, ये विशेष फेस्टिवल बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित की जाएंगी. बस सेवाएं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख रूटों पर उपलब्ध होंगी. फिलहाल रूट निर्धारण और किराया तय करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है.

मजदूरों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को मिलेगी राहत

इन बस सेवाओं से होली के अवसर पर अन्य राज्यों से बिहार लौटने वाले प्रवासी मजदूरों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. यात्रियों के लिए बीएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही चयनित बस पड़ावों पर महिला और पुरुष यात्रियों के लिए स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

ट्रेनों की भीड़ से यात्रियों को मिलेगी राहत

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग लगातार नई पहल कर रहा है, ताकि लोग समय पर, सुरक्षित और आरामदायक तरीके से अपने घर पहुंच सकें.

बीएसआरटीसी ने पिछले वर्ष भी त्योहारी सीजन में 220 अंतरराज्यीय फेस्टिवल बसों का सफल संचालन किया था, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ मिला था.

