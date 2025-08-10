scorecardresearch
 

Bihar: भागलपुर में गंगा का कहर... भवनाथपुर गांव, स्कूल और NH-80 पानी में डूबे, लोग जान जोखिम में पार कर रहे तेज धार"

बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सुल्तानगंज प्रखंड का भवनाथपुर गांव पूरी तरह जलमग्न है. NH-80 पर 3-4 फुट पानी भरने से यातायात ठप हो गया है. गांव, स्कूल और सड़कें डूब चुकी हैं. लोग तेज धार में पैदल आने-जाने को मजबूर हैं. बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि सरकार से उन्हें अब तक कोई पर्याप्त मदद नहीं मिली है.

जायजा लेने आजतक की टीम भवनाथपुर पहुंची.(Photo: Rohit Singh/ITG)
बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जिले के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. सुल्तानगंज प्रखंड का भवनाथपुर गांव इस समय पूरी तरह जलमग्न हो चुका है. गांव से लेकर सड़क और स्कूल तक हर जगह पानी भर गया है.

रविवार को 'आजतक' की टीम भवनाथपुर पहुंची, जहां बाढ़ की भयावह स्थिति और लोगों की परेशानी साफ दिखी. सबसे बड़ी चिंता यह है कि गांव से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-80 (NH-80), जो भागलपुर को पश्चिम बंगाल के फरक्का से जोड़ता है उसका बड़ा हिस्सा पानी में डूबा है. कई स्थानों पर 3 से 4 फुट पानी भरने के कारण इस मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है.

भागलपुर

यह भी पढ़ें: बारिश के चलते UP-बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचा पानी, नाव से ऑफिस जा रहे कर्मचारी

स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में पानी और बढ़ने की आशंका है. गांव के भीतर और आसपास की कई ग्रामीण सड़कें भी पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं. गंगा की तेज धार सड़क को पार करते हुए नए इलाकों में प्रवेश कर रही है. ऐसे में गांव के लोगों के पास आने-जाने के साधन नहीं बचे हैं और वे मजबूरी में तेज धारा में पैदल चलकर आवागमन कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है.

देखें वीडियो...

भवनाथपुर स्थित मिडिल स्कूल भी पूरी तरह डूब चुका है. पिछले एक सप्ताह से गंगा का पानी स्कूल में घुसा हुआ है, जिसके कारण ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह जलमग्न है और स्कूल बंद है. शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. बाढ़ पीड़ितों ने अपनी कठिनाइयों के साथ सरकारी लापरवाही पर भी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि अब तक उन्हें उचित मदद नहीं पहुंचाई गई है.

राहत सामग्री, नाव और अन्य जरूरी सहायता का इंतजार किया जा रहा है. गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आने वाले दिनों में भागलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है और लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

